Ключевой фигурант т.н. «кокаинового дела» Андрей Ковальчук экстрадирован из Германии в Москву
Как сообщил ИФ адвокат Владимир Жеребенков, это произошло еще в минувшую пятницу. Сегодня бизнесмену было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. По словам адвоката, Ковальчук находится в СИЗО «Матросская тишина».
Комментарии13
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jetsam 30 июля 2018 | 16:33
ключ в замке зажигания.
на старт, внимание, отставить...
danko1 30 июля 2018 | 16:34
jetsam: Стрелочника взяли, исполнителя или подставили просто.
Если Патрушев за наркотиками прилетал, то ниточки высоко ведут.
roman_i_olga 30 июля 2018 | 16:36
danko1: данко ты же тоже воровка с дочкой капитал в сша вывела
jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 16:38
Экстрадирован и экстрадирован. Кого волнует этот Ковальчук и кокаиновое дело? Всё давно понятно - грязные делишки гэбистов с целью наживы. Всего-лишь. Ничего экстраординарного для нашей страны.
О поднятии пэнзионного возраста. Всем понятно, это один из 400 легальных способов отъёма денег у населения. Наша Власть поступает по-гадски. Как всегда. И это у кого-то вызывает удивление? Кто-то ждёт справедливости в этом жестоком мире, что бы и овцы были целы, и волки сыты? Так не бывает. На чудо надеются только имбецциллоиды, коих к сожалению 75% населения в России.
А на Украине - 95% имбецциллоиидды. Так шта всё познаётся в сравнении. Оказывается, ТАМ выход на пэнзию в 60 лет у хохлят. Но при условии, что трудовой стаж - 35 (!) лет. В противном случае хохлята выходят в 65 лет (хохлушки в 63). И где вы видели хохла, у которого подтверждённый стаж 35 лет? Да они все в Польше или России драют толчки и на стройке на подсобных работах, без отметин в трудовой книжке.
И где протесты хохлоффф на нэзалэжной? Почему нет Майдана? Почему не жгут покрышки. а молчат в тряпочку (в заношенную вышиванку)? Да потому, что Майдан был проплачен Порошенко, а сейчас Порошенко. придя к Власти, имеет во все дыры украинцев всеми способами (в том числе и извращёнными), и больше не проплачивает хохло-быдло. Вот и всё.
Резюме. Если русский народ - стадо в с воей массе, к сожалению. То украинский народец - это стадо стадистое, это быдло бядлячистое. И имейте ввиду, в любом случае, уровень жизни в России, и пензии существенно выше, чем на Украине. Потому что - Слава Богу, который русскую землю усыпал полезными ископаемыми....хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 16:40
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Почему у Меня пассаж о хохлах. Объясняю. Патамушта 84% ботвы на ресурсах с доменом ru - это майданутые бандерлоги. Обсуждают наши, российские проблемы, вместо того, что бы озаботиться валящейся Украиной)))
Все покрышки у них сожжены, на новый Майдан спонсоров нэма, поэтому они скачут в интернете за пайку - 50 грамм сала и 150 миллилитроффф горилки наполовину с сивушными маслами. В день. Хотя бОльшая часть бандерлогоффф скачет забесплатно - ибо никаких занятий у них больше в жизни НЕТ. Они не представляют своё существование без посещений ресурсоффф с доменом ru
Скучаю по винтажным "Сала Украине! Героям сала!", "Маскаляку на гиляку! Маскалей на ножи!" Как то скучновато без этой классики....
compare 30 июля 2018 | 17:08
jjuddgge_ddrredd: тебя,утырочек синеватый,явно не по-детски накрыло Украиной! в твоем мозговом киселе,кипят и лопаются пузыри говенных вкрапдений,из тех,что не дошли до прямой кишки...это-наследственное и "гордости",достойно!
relocated 30 июля 2018 | 16:56
roman_i_olga: Ты поняло, что только что написало? "тоже"!!! Ты сейчас кого вором обозвало? Скажи начальнику, чтобы взыскание тебе объявил!
vilingrad 30 июля 2018 | 16:35
Героя России- не меньше!
irdo 30 июля 2018 | 16:47
vilingrad:
Героя России- не меньше!
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И в Думу.Убийца есть, наркоторговца для комплекта не хватает.
neon999 30 июля 2018 | 16:46
Ключевые фигуранты - это Лавров с Патрушевым, а не какая-то шестерка, называемая бизнесменом, а не сотрудником спецслужб (на ЭМ про эту милую деталь быстренько «забыли»). Чтоб отмазать реальных наркоторговцев все свалят на стрелочника.
serg05 30 июля 2018 | 16:53
Предлагаю делать ставки от чего помрет, то ли грибков поест, то ли косточной подавится.
jetsam 30 июля 2018 | 17:03
serg05: если смотреть на полковника захарченко и его "я все про всех скажу"
- главное вовремя отойти. бред простят.
oneoretwo 30 июля 2018 | 17:20
...Ковальчук находится в СИЗО «Матросская тишина».
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...стал быть, номер "люкс" - пока готовят кресло в госдурке...