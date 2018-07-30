Ключевой фигурант т.н. «кокаинового дела» Андрей Ковальчук экстрадирован из Германии в Москву

Как сообщил ИФ адвокат Владимир Жеребенков, это произошло еще в минувшую пятницу. Сегодня бизнесмену было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. По словам адвоката, Ковальчук находится в СИЗО «Матросская тишина».