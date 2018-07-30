Власти Петербурга объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулково
Он будет стоить 25 млрд рублей, сообщают «Ведомости». В свою очередь, в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга уточнили, что ориентировочная стоимость реализации проекта — 18,8 млрд.руб.
Двухпутная электрифицированная линия от Пулково до Витебского вокзала должна все-таки появиться. По крайней мере Смольный объявил конкурс на сайте госзакупок. Об этих намерениях городская администрация говорила долгое время, 6 лет, теперь же появилась конкретика: приглашаются претенденты на строительство железной дороги, которая свяжет аэропорт «Пулково» с Витебским вокзалом. Строительство в конкурсной документации оценивается минимум в 25 млрд руб., из них город готов дать инвестору на этапе стройки 10 млрд – это капитальный грант. Инвестор, в свою очередь, должен вложить в проект минимум 15 млрд руб. собственных и заемных средств. Победителем конкурса будет признан тот соискатель, который обойдется наименьшим вложением городских денег. За госконтракт поборется не только «Аэроэкспресс», но и ВТБ. Окупить инвестиции должна плата пассажиров за проезд. Предполагаемая стоимость билета — 200 рублей.
Протяженность дороги от Пулково до 9 км. По плану время в пути займет 26 минут.
Комментарии5
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danko1 30 июля 2018 | 16:22
Победит Ротенберг или кто-то другой из этой банды?
gordy 30 июля 2018 | 16:26
"Протяженность дороги от Пулково до 9 км. По плану время в пути займет 26 минут."
Поезда будут на гужевой тяге?
pmasel 30 июля 2018 | 16:37
Поезд разгоняться не успевает за 8,4 км. )))
20км/час это сильно для "экспресса"!
justitia 30 июля 2018 | 16:49
Еще один никому не нужный распил .
"А денег нет, но вы держитесь!"
trender 30 июля 2018 | 16:49
А на пенсии денег нет, но вы держитесь. Или катайтесь на экспрессах за 200 руб. 9 км. за полчаса.