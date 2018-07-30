В Великобритании теперь можно будет прекращать ухаживать за больными в вегетативном состоянии без санкции суда
Так решил британский Верховный суд. В решении отмечается, что это не будет противоречить европейской конвенции по правам человека.
Теперь медперсонал может позволить умереть человеку, если между семьей и врачами будет достигнута соответствующая договоренность.
Комментарии5
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ukov 30 июля 2018 | 16:35
котика Скрипалей по этому закону порешили?
jetsam 30 июля 2018 | 16:36
@в вегетативном состоянии@
полуэвтаназия?
первый шаг к прекращению пыткой жизни.
серьезное решение. тяжелое, серьезное и нужное.
jetsam 30 июля 2018 | 16:51
советское время, в школе, на уроке биологии.
первый и единственный раз - "практическая работа".
изучение влияния никотина на сердце лягушки.
выдают лягушку без головы (отрублена заранее).
живая, лапки дергаются. сердце бьется.
надо оттянуть кожу против сердца, сделать вырез (дырку)
и, с часами - сек.стрелка, записывать пульс до.
потом из пипетки капнуть никотиновой кислотой в дырку
и записывать снова пульс. потом еще .
построить график (сколько капель - как растет пульс)
так вот - лягушка без головы и есть, проще говоря,
то @вегетативное состояние@.
чем-то население (76%) нпоминает....
* а знаете, всего двое (не считая меня) не смогли. из 30 человек.
и девочки запросто так резали, капали, улыбались...
это я о том, что менгеле в концлагере тоже, наверное, не понимал
- а чего такого, простые лягушки ведь, недочеловеки... *
edward_sakash 30 июля 2018 | 17:00
jetsam: я бы не смог
jetsam 30 июля 2018 | 17:20
edward_sakash: вот одно радует.
сейчас точно лягушек не будет. не по карману школам такие пособия.
а вот лаборантов стало - пруд пруди... все режут и рубят и пилят и взрывают...