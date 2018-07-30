Z Архив новостей новости
5 24 6 895
16:03, 30 июля 2018

В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза

На этом, в  частности, настаивают депутаты от правящей партии «Закон и справедливость» – передает ТАСС.
В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР.
Напомним — в  Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

fresh_breeze 30 июля 2018 | 16:17

А что, Польша успела повоевать с СССР? И хто победил?

------------------------------------------------------------------------------------------------
"Напомним — в Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами."
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ага, есть такое требование, один триллион у.е. (мелкими купюрами).
Германия показала им болт. Посмотрим, что покажет Москва; а вдруг испугается и заплатит всё до последнего цента.

patrikk_1 30 июля 2018 | 16:23

В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР...

Что за соглашение такое? Когда это "соглашение" подписывали, Сталин жив ещё был? Тогда поляки могут рассчитывать на сталинский хрен или что там от него осталось. Откопаем, оторвём и вышлем вам, можете носиться с ним по Варшаве.

patrikk_1 30 июля 2018 | 16:28

Поляки воевали на стороне Третьего рейха и больше всех преуспели в уничтожении евреев.
http://www.sdelanounih.ru/na-chej-storone-srazhalis-polyaki-vo-vtoroj-mirovoj/

forum_participant 30 июля 2018 | 16:26

fresh_breeze: Поляки дождутся, что Германия подпишет новый Пакт теперь уже с США, вернется в Польшу и на правах хозяев решит вопрос с финансированием новых территорий.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:27

fresh_breeze: В ответ можно полякам выставить счет за освобождение от немцев и за восстановление страны.

dorin1987 30 июля 2018 | 16:36

__: /счет за освобождение от немцев / - Это после того,как совок напару с немцами разделил Польшу и начал вторую мировую? Запредельная борзота :)

serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:56

dorin1987: ""Это после того,как совок напару с немцами разделил Польшу и начал вторую мировую?"" - а почему тогда части Польши входят в состав Украины? Украина до сих пор развязывает мировую войну? Не хотите с Украины спросить за пользование польскими землями?

dorin1987 30 июля 2018 | 17:14

_: /а почему тогда части Польши входят в состав Украины?/ - Этот вопрос мы с вами подымем сразу после того, как РФ вернет Монголии земли, и присягнет, конечно же :)
Когда будете убого вилять от этого вопроса, может таки уясните, что о территориях речь не идет :) Только то, что совок сперва разделил с нацистами Польшу, а потом - оккупировал после войны :)

alehan15274 30 июля 2018 | 16:27

fresh_breeze: Москва конечно ничего не заплатит, потому что 1) нищеброды галимые и 2) гопники, живущие по каким то своим ипанутым полу совковым понятиям.
Но дело в другом, пусть поляки зафиксируют все преступления советской свиньи. Это нужно для истории и для будущих поколений в России. Нынешнему советскому говну, конечно, ничего не нужно. Они будут жевать свои сопли для лузеров про сралина-гагарина , диды воевали и проч. поебень пока не отойдут в мир иной.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:30

alehan15274: "" 1) нищеброды галимые и 2) гопники, живущие по каким то своим ипанутым полу совковым понятиям"" - я так понимаю СШа заплатит? Хома, а тебя американцы игнорируют и бойкотируют, потому что ты "ипанутый полу совковок" и поэтому ты целыми днями на российских сайтах сидишь?

alehan15274 30 июля 2018 | 16:39

serhio_25__: эхо Москвы-" российский" сайт?

serhio_25__ 30 июля 2018 | 17:01

alehan15274: "" эхо Москвы-" российский" сайт? "" - более того, государственный сайт. Эхо Газпрому принадлежит.

r88w556xl4 30 июля 2018 | 16:39

alehan15274: Преступления "советской свиньи", говоришь.

600 000 советских солдат отдали жизни за освобождение Польши от фашизма. От тех, кто уничтожил в Польше 21,4% населения.

Именно "советская свинья" освободила поляков от тех, кто писал на вагонах общественного транспорта: «Für Hund und Polen verboten!» («Вход собакам и полякам запрещён!»). Так как поляки для немцев, как и все славяне, были «унтерменшами», людьми второго сорта.

Именно на территории Польши Именно работало больше всего "фабрик смерти", среди которых были и самые страшные концлагеря в истории человечества: Освенцим, Треблинка, Майданек.

40% зданий было разрушено на территории Польши немцами, и именно "советская свинья" помогала восстанавливать разруху. Забыта материальная помощь, которую СССР оказывал в восстановлении послевоенной Польши, отказавшись от всех претензий на германское имущество в Польше и уступив Варшаве 15% репарационных поступлений и 15% промышленного оборудования, вывозимого из Германии.

Забыто, что, когда в Советском Союзе хлеб выдавался по карточкам, в январе 1945 года в Польшу начались безвозмездные поставки 60 тыс. тонн хлеба из СССР. Возможно, благодаря этому русскому хлебу многие польские политики-русофобы остались живы или появились на свет.

Забыто, что только благодаря жёсткой позиции Советского Союза, точнее, Сталина, нынешняя польско-германская граница прошла по линии Одер-Нейсе, что обеспечило выход Польши к Балтийскому морю и увеличение территории более чем на 100 тыс. кв. километров – за счет промышленно развитых земель бывшей восточной Германии.

Забыто, что в трудные для Польши 1980-е годы безвозмездная помощь СССР составила более 7 млрд полновесных инвалютных рублей, а в начале 1990-х годов Россия фактически простила Польше долг, составлявший свыше 5,3 млрд инвалютных рублей.

Во как нагадила Польше "советская свинья"!

alehan15274 30 июля 2018 | 16:45

r88w556xl4: тебе поляки на это ответят, что советская свинья вместе с союзниками гитлеровцами напала на их страну в 1939 г. и развязала 2 мировую войну. С этого все началось. Поэтому забирай свои 600 т. солдат, памятники, хлеб и проч. и просто уебывай нах пока цел из Польши.

protiwvsex 30 июля 2018 | 16:42

alehan15274: А ты, херой, приди и возьми, только у своей задницы спроси, она выдержит эту "компенсацию".

alehan15274 30 июля 2018 | 16:49

protiwvsex: совсем тупой и не в силах осилить текст? Конечно с тебя никто ничего не возьмёт. Потому что ты нищеброд галимый. Но зафиксировать преступления советкой и нацистской свиньи для будущих поколений нормальных поляки должны, что они и делают. Респект!

aleksei123m 30 июля 2018 | 16:37

fresh_breeze: Да, Польша успела повоевать с ссср. 17 сентября 1939 года ссср, как союзник Германии, напал на Польшу. Об этом можно прочитать например даже в русской части Википедии. И даже был совместный парад (22.09.1939г) от немцев его принимал командир танкового корпуса Гудериан от ссср комбриг Кривошеин.

rico777 30 июля 2018 | 16:20

В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза...... и Эхом отдаются в России!)))

grazschdanin 30 июля 2018 | 16:23

Нам урок на будущее: не освобождать, а зачищать территории.

noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 16:28

Поляки - нация предателей. Еврохохлы.

natayak 30 июля 2018 | 16:37

noxepy_7_40_: 282 УК, п.1 плачет по таким как ты.

noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 16:40

natayak: Поросёночек, скучаешь по тридцать седьмому? Фу таким быть!)))))

good_sadness 30 июля 2018 | 16:43

Чего там хотят поляки
России до сраки.

abuvgrobu 30 июля 2018 | 17:02

Ну, так там в 2019-м году выплаты от ЕС заканчиваются, а кушать-то хочется...
Пусть свинополяки спасибо скажут за сохраненный Краков. Иначе немцы его с землей бы сровняли. Больших недоносков неблагодарных не встречал.

Самое обсуждаемое

Новости

Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа» Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов…

5 115 6 5987
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 67 6 5085 07:52
Kрепрессии, память, события
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 285 6 22205 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Новости

Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги…

5 61 6 5741
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12251 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 70 6 7500 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 122 6 13429 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33487 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9721 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7781 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7051 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Это только на дурака рассчитано — вся эта театральщина. Прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович главный смотрящий. Вбросить такую тему, как пенсионный возраст, без главного смотрящего по России-матушке – невозможно…

5 57 6 12352 23.07
#слушать 39:25 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kвласть, пенсии, референдумы, политика, акции, общество, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11151 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 51 6 7029 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Новости

Четверть населения России не владеет функциональным чтением, сообщила министр образования Ольга Васильева По её словам, проблемы начинаются в раннем возрасте, накапливаются к средним классом, и затем проблему решить невозможно…

5 43 6 5901
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Будущее России Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе…

5 106 6 25270 23.07
Kссср, история, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Правительство критикует танки «Армата» из-за их высокой стоимости Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов…

5 41 6 11951
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 86 6 149598 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 60 6 13157 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 293 6 400337 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 415 6 468385 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7148890
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3592812

Сегодня в эфире