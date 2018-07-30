В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза

На этом, в частности, настаивают депутаты от правящей партии «Закон и справедливость» – передает ТАСС.

В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР.

Напомним — в Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами.