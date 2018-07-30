В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза
На этом, в частности, настаивают депутаты от правящей партии «Закон и справедливость» – передает ТАСС.
В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР.
Напомним — в Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами.
Комментарии24
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fresh_breeze 30 июля 2018 | 16:17
А что, Польша успела повоевать с СССР? И хто победил?
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"Напомним — в Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами."
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Ага, есть такое требование, один триллион у.е. (мелкими купюрами).
Германия показала им болт. Посмотрим, что покажет Москва; а вдруг испугается и заплатит всё до последнего цента.
patrikk_1 30 июля 2018 | 16:23
В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР...
Что за соглашение такое? Когда это "соглашение" подписывали, Сталин жив ещё был? Тогда поляки могут рассчитывать на сталинский хрен или что там от него осталось. Откопаем, оторвём и вышлем вам, можете носиться с ним по Варшаве.
patrikk_1 30 июля 2018 | 16:28
Поляки воевали на стороне Третьего рейха и больше всех преуспели в уничтожении евреев.
http://www.sdelanounih.ru/na-chej-storone-srazhalis-polyaki-vo-vtoroj-mirovoj/
forum_participant 30 июля 2018 | 16:26
fresh_breeze: Поляки дождутся, что Германия подпишет новый Пакт теперь уже с США, вернется в Польшу и на правах хозяев решит вопрос с финансированием новых территорий.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:27
fresh_breeze: В ответ можно полякам выставить счет за освобождение от немцев и за восстановление страны.
dorin1987 30 июля 2018 | 16:36
__: /счет за освобождение от немцев / - Это после того,как совок напару с немцами разделил Польшу и начал вторую мировую? Запредельная борзота :)
serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:56
dorin1987: ""Это после того,как совок напару с немцами разделил Польшу и начал вторую мировую?"" - а почему тогда части Польши входят в состав Украины? Украина до сих пор развязывает мировую войну? Не хотите с Украины спросить за пользование польскими землями?
dorin1987 30 июля 2018 | 17:14
_: /а почему тогда части Польши входят в состав Украины?/ - Этот вопрос мы с вами подымем сразу после того, как РФ вернет Монголии земли, и присягнет, конечно же :)
Когда будете убого вилять от этого вопроса, может таки уясните, что о территориях речь не идет :) Только то, что совок сперва разделил с нацистами Польшу, а потом - оккупировал после войны :)
alehan15274 30 июля 2018 | 16:27
fresh_breeze: Москва конечно ничего не заплатит, потому что 1) нищеброды галимые и 2) гопники, живущие по каким то своим ипанутым полу совковым понятиям.
Но дело в другом, пусть поляки зафиксируют все преступления советской свиньи. Это нужно для истории и для будущих поколений в России. Нынешнему советскому говну, конечно, ничего не нужно. Они будут жевать свои сопли для лузеров про сралина-гагарина , диды воевали и проч. поебень пока не отойдут в мир иной.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 16:30
alehan15274: "" 1) нищеброды галимые и 2) гопники, живущие по каким то своим ипанутым полу совковым понятиям"" - я так понимаю СШа заплатит? Хома, а тебя американцы игнорируют и бойкотируют, потому что ты "ипанутый полу совковок" и поэтому ты целыми днями на российских сайтах сидишь?
alehan15274 30 июля 2018 | 16:39
serhio_25__: эхо Москвы-" российский" сайт?
serhio_25__ 30 июля 2018 | 17:01
alehan15274: "" эхо Москвы-" российский" сайт? "" - более того, государственный сайт. Эхо Газпрому принадлежит.
r88w556xl4 30 июля 2018 | 16:39
alehan15274: Преступления "советской свиньи", говоришь.
600 000 советских солдат отдали жизни за освобождение Польши от фашизма. От тех, кто уничтожил в Польше 21,4% населения.
Именно "советская свинья" освободила поляков от тех, кто писал на вагонах общественного транспорта: «Für Hund und Polen verboten!» («Вход собакам и полякам запрещён!»). Так как поляки для немцев, как и все славяне, были «унтерменшами», людьми второго сорта.
Именно на территории Польши Именно работало больше всего "фабрик смерти", среди которых были и самые страшные концлагеря в истории человечества: Освенцим, Треблинка, Майданек.
40% зданий было разрушено на территории Польши немцами, и именно "советская свинья" помогала восстанавливать разруху. Забыта материальная помощь, которую СССР оказывал в восстановлении послевоенной Польши, отказавшись от всех претензий на германское имущество в Польше и уступив Варшаве 15% репарационных поступлений и 15% промышленного оборудования, вывозимого из Германии.
Забыто, что, когда в Советском Союзе хлеб выдавался по карточкам, в январе 1945 года в Польшу начались безвозмездные поставки 60 тыс. тонн хлеба из СССР. Возможно, благодаря этому русскому хлебу многие польские политики-русофобы остались живы или появились на свет.
Забыто, что только благодаря жёсткой позиции Советского Союза, точнее, Сталина, нынешняя польско-германская граница прошла по линии Одер-Нейсе, что обеспечило выход Польши к Балтийскому морю и увеличение территории более чем на 100 тыс. кв. километров – за счет промышленно развитых земель бывшей восточной Германии.
Забыто, что в трудные для Польши 1980-е годы безвозмездная помощь СССР составила более 7 млрд полновесных инвалютных рублей, а в начале 1990-х годов Россия фактически простила Польше долг, составлявший свыше 5,3 млрд инвалютных рублей.
Во как нагадила Польше "советская свинья"!
alehan15274 30 июля 2018 | 16:45
r88w556xl4: тебе поляки на это ответят, что советская свинья вместе с союзниками гитлеровцами напала на их страну в 1939 г. и развязала 2 мировую войну. С этого все началось. Поэтому забирай свои 600 т. солдат, памятники, хлеб и проч. и просто уебывай нах пока цел из Польши.
protiwvsex 30 июля 2018 | 16:42
alehan15274: А ты, херой, приди и возьми, только у своей задницы спроси, она выдержит эту "компенсацию".
alehan15274 30 июля 2018 | 16:49
protiwvsex: совсем тупой и не в силах осилить текст? Конечно с тебя никто ничего не возьмёт. Потому что ты нищеброд галимый. Но зафиксировать преступления советкой и нацистской свиньи для будущих поколений нормальных поляки должны, что они и делают. Респект!
aleksei123m 30 июля 2018 | 16:37
fresh_breeze: Да, Польша успела повоевать с ссср. 17 сентября 1939 года ссср, как союзник Германии, напал на Польшу. Об этом можно прочитать например даже в русской части Википедии. И даже был совместный парад (22.09.1939г) от немцев его принимал командир танкового корпуса Гудериан от ссср комбриг Кривошеин.
rico777 30 июля 2018 | 16:20
В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза...... и Эхом отдаются в России!)))
grazschdanin 30 июля 2018 | 16:23
Нам урок на будущее: не освобождать, а зачищать территории.
noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 16:28
Поляки - нация предателей. Еврохохлы.
natayak 30 июля 2018 | 16:37
noxepy_7_40_: 282 УК, п.1 плачет по таким как ты.
noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 16:40
natayak: Поросёночек, скучаешь по тридцать седьмому? Фу таким быть!)))))
good_sadness 30 июля 2018 | 16:43
Чего там хотят поляки
России до сраки.
abuvgrobu 30 июля 2018 | 17:02
Ну, так там в 2019-м году выплаты от ЕС заканчиваются, а кушать-то хочется...
Пусть свинополяки спасибо скажут за сохраненный Краков. Иначе немцы его с землей бы сровняли. Больших недоносков неблагодарных не встречал.