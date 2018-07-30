Адвокат просит у СК предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову
Адвокат просит у Следственного комитета предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову.
По словам Ирины Бирюковой, ее подзащитный не выходит из одиночной камеры, он опасается, что его могут убить. Адвокат отмечает, что в плане юридической защиты у Макарова нет никаких проблем, но обеспечить физическую защиту юристы не могут.
Комментарии2
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patrikk_1 30 июля 2018 | 16:15
Адвокат просит у СК предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову...
Дык, он же и так под государственной защитой? Может его в камеру к Олегу Сенцову посадить, тогда бы Е.Макаров мог есть за двоих?
jetsam 30 июля 2018 | 16:16
~4мл безработных в россии.
ну 1млн можно пристроить, если будут охранять зеков от вертухаев.
еще 1 мл - охранять ээков от охраников зэков от вертухаев...
еще 2 млн - в резерве, до следующего эксцесса...
таков план ликвидации безработицы?
автор - глазьев? кудрин? бастрыкин? вротенберг?