Адвокат просит у СК предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову...

Адвокат просит у Следственного комитета предоставить государственную защиту избитому в Ярославской колонии заключенному Евгению Макарову.

По словам Ирины Бирюковой, ее подзащитный не выходит из одиночной камеры, он опасается, что его могут убить. Адвокат отмечает, что в плане юридической защиты у Макарова нет никаких проблем, но обеспечить физическую защиту юристы не могут.