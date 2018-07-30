Фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука экстрадировали в Россию из Германии

Бизнесмену уже предъявили обвинение, его содержат в «Матросской тишине».

Андрей Ковальчук был доставлен в Россию самолетом в минувшую пятницу, рассказал РБК адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков. По его словам, немецкие адвокаты россиянина пребывают «в шоке», поскольку уведомление о возможности экстрадиции они получили 6 июля, и месяц, предусмотренный законом на обжалование этого решения, еще не истек. Почему была проведена ускоренная процедура, неясно.

Сегодня Ковальчуку предъявили обвинение по статье о контрабанде наркотиков, которое ранее ему выписали заочно. В беседе с «Интерфаксом» Жеребенков уточнил, что сейчас его подзащитный находится в спецблоке СИЗО «Матросская тишина». От дачи показаний Ковальчук пока отказался. По словам адвоката, позиция защиты еще не выработана, этим будут заниматься позднее.

По версии следствия, Ковальчук организовал канал контрабанды кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам. В декабре прошлого года в результате спецоперации удалось сорвать переправку почти 400 килограммов наркотика.

Защита Ковальчука считает «кокаиновое дело» провокацией, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию.