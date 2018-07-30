Фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука экстрадировали в Россию из Германии
Бизнесмену уже предъявили обвинение, его содержат в «Матросской тишине».
Андрей Ковальчук был доставлен в Россию самолетом в минувшую пятницу, рассказал РБК адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков. По его словам, немецкие адвокаты россиянина пребывают «в шоке», поскольку уведомление о возможности экстрадиции они получили 6 июля, и месяц, предусмотренный законом на обжалование этого решения, еще не истек. Почему была проведена ускоренная процедура, неясно.
Сегодня Ковальчуку предъявили обвинение по статье о контрабанде наркотиков, которое ранее ему выписали заочно. В беседе с «Интерфаксом» Жеребенков уточнил, что сейчас его подзащитный находится в спецблоке СИЗО «Матросская тишина». От дачи показаний Ковальчук пока отказался. По словам адвоката, позиция защиты еще не выработана, этим будут заниматься позднее.
По версии следствия, Ковальчук организовал канал контрабанды кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам. В декабре прошлого года в результате спецоперации удалось сорвать переправку почти 400 килограммов наркотика.
Защита Ковальчука считает «кокаиновое дело» провокацией, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию.
Комментарии9
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fig_vvam 30 июля 2018 | 16:12
Жить ему осталось недолго этому Ковальчуку.
такую фамилию опозорил.
Покончит с собой от стыда в своей камере.
Повесится и еще сделает контрольный выстрел в голову.
sim202_ 30 июля 2018 | 16:20
fig_vvam:
Или депутатом станет)))
fig_vvam 30 июля 2018 | 16:24
sim202_: Депутатом не станет. Поздно.
На кого-то нужно эти 400 кг кокаина повесить
ну не на Лаврова же.
И сказать что их не было тоже нельзя.
Аргентинская полиция все задокументировала.
medvin 30 июля 2018 | 16:19
Не жилец...
curious69_ 30 июля 2018 | 16:19
Вот что итересно......Мой знакомый живёт в райцентре и имеет ИП. Чтобы выжить, ( так как другой работы свыше 8 тысяч в месяц поросту нет) торгует носками и трусами с торговой точки на рынке площадью 2 м. кв. И согласно законодательству РФ именуется предпринимателем ( бизнесменом). Ковальчук торговал наркотой под дипломатической крышей .. И тоже БИЗНЕСМЕН. ..... Ну прямо оба РОССИЯНЕ.... туды твою в качель...
jetsam 30 июля 2018 | 16:24
---
Останавливает гаишник красный ягуар, из него выходит девушка,
вся из себя такая красивая, дорого одета.
Проверяет гаишник документы и интересуется:
-а чем ты зарабатываешь, что так шикарно живешь?
- я минетчица.
-это как?! Член сосешь, что ли?!
-вот у тебя есть такая шикарная машина, твоя жена ходит в бриллиантах, крутых шмотках?
-нет...
-так это ты член сосешь, а я минетчица!
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вы своего гаишника не ровняйте с путенской....
jetsam 30 июля 2018 | 16:21
все. тайна янтарной комнаты.
теперь никогда не узнать - откуда в МИДе кокс-то завелся.....
сдали связующее звено. цепь замкнулась.
avp235 30 июля 2018 | 16:23
Вот это поворот!
Сюжет для детективного романа.
kaputvsemu 30 июля 2018 | 16:26
Секретно наградят и назначат депутатом в ГосДуму на должность старшего поставщика.