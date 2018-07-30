Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа»
Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По его словам, в реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества».
На разработку списка потребуется 60 миллионов рублей. На эти средства казаки планируют открыть Научно-исследовательский институт идеологических наук.
Комментарии10
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bozk 30 июля 2018 | 15:36
Россия. 21 век.
jurisconsult 30 июля 2018 | 15:42
bozk: ага, а еще смешно в одном предложении упоминание слов "казачество" и "научно-исследовательский институт".
cattt 30 июля 2018 | 15:37
Из тупоголовых козлаков - штурмовиков, хотят организовать зондер-команды!
ac_dc 30 июля 2018 | 15:38
Рязанский казак - это круто
В Рязани грибы с глазами
Их ядять - они глядять.
vasyakirin 30 июля 2018 | 15:41
ac_dc: У них ышо и мужики казаков родять....
cattt 30 июля 2018 | 15:41
ac_dc: Погромщики мечтают поживиться
supostat 30 июля 2018 | 15:44
Мордор безнадежен, уроки истории не выучены. Валить из этой помойной ямы и спасать своих детей.
zztop1960 30 июля 2018 | 15:45
А враги у них кто ? Ведь казаки во время ВОВ воевали против либералов на стороне Гитлера , в том числе в казачьих частях СС
chubazzl 30 июля 2018 | 15:46
Россия будет Советской, либералы, убирайтесь вон вместе с вашим ученичком утиным!
dadmorose 30 июля 2018 | 15:46
Начинаю составлять всероссийский реестр рязанских казаков