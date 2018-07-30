Владимир Путин отметил наградами ряд следователей по резонансным делам

Так, медаль «За заслуги перед отечеством 2-й степени» получил старший следователь Роман Нестеров, который вел дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Аналогичную награду получил и главный следователь по делу полковника Дмитрия Захарченко — Сергей Чернышов. А также еще 14 представителей СК.