Владимир Путин отметил наградами ряд следователей по резонансным делам
Так, медаль «За заслуги перед отечеством 2-й степени» получил старший следователь Роман Нестеров, который вел дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Аналогичную награду получил и главный следователь по делу полковника Дмитрия Захарченко — Сергей Чернышов. А также еще 14 представителей СК.
Комментарии6
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pmasel 30 июля 2018 | 15:37
Надо бы еще по званию ЗМС присовокупить.
haldey 30 июля 2018 | 15:49
pmasel: Это Улюкаевым всем присвоим Заслуженного ЗэКа России...
Или они начнут работать на народ, или места всем хватит)))
kindman_a 30 июля 2018 | 15:38
Достойным людям - достойные награды.
Да? :-)))
cattt 30 июля 2018 | 15:44
kindman_a: Судья Сырова наверное героя получила, умудрилась посадить Пусек по Турульскому закону 13 века.
bozk 30 июля 2018 | 15:38
Заслуженный следователь России. Народный следователь России.
vedma2017 30 июля 2018 | 15:39
Это не награды, это взятки.