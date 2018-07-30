Бывший посол США в РФ Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру
Бывший посол США в России Майкл Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру. В интервью СNВС он сказал, что практически все его работы в Стэнфордском университете были посвящены России.
Майкл Макфол возглавлял американскую миссию в Москве с 2012 года по 2014. Дипломат был внесен в санкционный список «за активное разрушение российско-американских отношений».
Комментарии6
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vsehporvem 30 июля 2018 | 15:37
Сейчас он везде б/у?
haldey 30 июля 2018 | 15:44
vsehporvem: А враги России уже все б/у)))
Теперь за враждебные деяния против России будут не награждать, а потихоньку "отлучать от церкви"))) Пока не начнут переобуваться в прыжке))) Но некоторым и это не поможет!
maverick60089 30 июля 2018 | 15:47
haldey: Все враги России в Кремле и Думе. Очень даже востребованы.
abuvgrobu 30 июля 2018 | 15:39
Немного про западное высшее образование - в европах и англиях в конце курса по предмету - как вы думаете, что надо сдать?
Экзамен из 100 билетов? А может быть хотябы тест ?
Куиньки - надо написать (зачастую дома!) эссе листов на 7 на пройденный материал.
Повторюсь - так выглядит западная высшая школа везде, причем даже самая престижная!
Ну и Макфол - такой же профессор. Для меня вообще загадка, как такой придурок стал послом.
Профессорское звание у этого п-осла никого не удивляет со времен наполеоновскогр мема: ослов и ученых - в середину...)))
andre_klimov 30 июля 2018 | 15:40
Ну, поскольку продолжать эту деятельность нет возможности - самое время писать мемуары. Много интересного узнаем. Ждём-с...
listen_up 30 июля 2018 | 15:43
Не понял. А что российские санкции повлияли на его зарплату? Или ему для продолжения раоты в Стэнфорде необходимо регулярно бывать в России, а они не пущают?