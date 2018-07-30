Бывший посол США в РФ Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру

Бывший посол США в России Майкл Макфол из-за санкций российского правительства вынужден завершить свою академическую карьеру. В интервью СNВС он сказал, что практически все его работы в Стэнфордском университете были посвящены России.

Майкл Макфол возглавлял американскую миссию в Москве с 2012 года по 2014. Дипломат был внесен в санкционный список «за активное разрушение российско-американских отношений».