Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука...

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, сейчас он находится в СИЗО Матросская Тишина. Ему уже предъявили официальное обвинение в контрабанде наркотиков. Ковальчук отказался от дачи показаний.

Минувшей зимой МИД России сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Утверждалось, что партия кокаина была обнаружена одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В рамках этого дела были задержаны еще пятеро подозреваемых.