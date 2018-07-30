Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
По словам адвоката Владимира Жеребенкова, сейчас он находится в СИЗО Матросская Тишина. Ему уже предъявили официальное обвинение в контрабанде наркотиков. Ковальчук отказался от дачи показаний.
Минувшей зимой МИД России сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Утверждалось, что партия кокаина была обнаружена одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В рамках этого дела были задержаны еще пятеро подозреваемых.
Комментарии3
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patrikk_1 30 июля 2018 | 15:43
Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука...
А почему его выдали? Неужто А.Ковальчук не диссидент, не либерал, не борец с кровавым режимом? Ну и дурак, кто в наше время торгует наркотиками, не будучи в оппозиции к власти? Вот и сиди теперь в тюряге.
jetsam 30 июля 2018 | 15:44
так мы и не узнаем, кто кокс поставлял.
жаль.
sborisych 30 июля 2018 | 15:47
Ковальчук отказался от дачи показаний.
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Ясен пень- похоже ему тока так можно выжить, а то и в будущем манёк(или даже не манёк..) скостить срок...