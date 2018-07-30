Фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука экстрадировали из Германии в Россию
Он помещен в СИЗО «Матросская тишина» — сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката.
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Он помещен в СИЗО «Матросская тишина» — сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
Комментарии7
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sapiens17 30 июля 2018 | 15:13
Даже и не знаю: Поздравить Ковальчука или ... соболезновать.
Он много знает и мало кому нужен.
dwon 30 июля 2018 | 15:17
sapiens17: Вероятно, уже завтра с ним случится сердечный приступ. Врачи окажутся бессильны чем либо помочь.
jetsam 30 июля 2018 | 15:24
dwon: да он умер еще на подлете - как только в иллюминаторе
показались звезды на крестах...
полгодика будут скрывать...
haldey 30 июля 2018 | 15:39
jetsam: Вы все неправильно ставите вопрос.
Главный вопрос: "Почему Германия выдала таки Ковальчука?" И здесь вопрос в основной не в том, виновен он или не виновен, это в конце концов определяет суд! Главный вопрос: Германия уже не выполняет указания американских послов? А может уже и послы США по миру выполняют указания России?))) Нам Дания не выдавала чеченских террористов, с которых кровь даже отмыть невозможно, а тут Германия(!) выдала фигуранта российскому правосудию. Россия, так вот, потихоньку, перехватила управление процессами в мире и начинает рулить!))) Так что, пора мозги включать рабам англосаксов, а то уже и бабушку - королеву Трамп опустил ниже плинтуса, а вы, как чумные, молитесь на англосаксонский мир)))
Повышайте меру понимания, а то так и простоите на коленях перед умирающей короной)))
vserg 30 июля 2018 | 15:17
Эх, жаль бедолагу. Практически и не пожил на прикопанное...
jetsam 30 июля 2018 | 15:22
#Он помещен в СИЗО «Матросская тишина»#
а в деле аргентинского кокса - тоже будет тишина?
или кто-то споёт на бис?
ruthenocene 30 июля 2018 | 15:32
Красную дорожку к трапу расстилали? Лавров с почётным караулом встречал? Или по семейному, скромно встретили?:)