«Желтый уровень» пожарной опасности установлен в большинстве регионов Центральной России

Антициклон, по прогнозам синоптиков, приведет к повышению температуры до 32 градусов. На этом фоне повышается риск природных пожаров.

Жара придет и в Москву. В течение ближайших дней будет малооблачно и без осадков, дожди возможны лишь в выходные.