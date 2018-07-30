«Желтый уровень» пожарной опасности установлен в большинстве регионов Центральной России
Антициклон, по прогнозам синоптиков, приведет к повышению температуры до 32 градусов. На этом фоне повышается риск природных пожаров.
Жара придет и в Москву. В течение ближайших дней будет малооблачно и без осадков, дожди возможны лишь в выходные.
Комментарии2
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jetsam 30 июля 2018 | 15:38
сколько животных в лесах погибнет...
опять змеи выползут из лесов.
а на след.год саранчи, короедов.... море.
jetsam 30 июля 2018 | 15:46
в прошлом году по тв мелькало по локальным типа
поливайте асфальт,делайте лужи для птиц,
ставьте миски для кошек\собак...
сейчас - тишина.
куча блогов на ЭМ - что, никто не поднимет вопрос?