Патриарх Кирилл сменил руководство церковного объединения «Софрино»
По некоторым данным, утром там прошли обыски.
О внезапном увольнении Сергея Пархаева, возглавлявшего художественно-производственным объединением более 30 лет, в РПЦ сообщили в воскресенье. Предприниматель также лишился других должностей — он руководил гостиницей Московского патриархата «Даниловская», патриаршими резиденциями в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
Как отмечает «Новая газета», Софрино, являющееся ключевым производителям предметов церковного обихода, и «Даниловская» — главные предприятия, формирующие бюджет патриархии.
Исполняющим обязанности главы Софрино стал Григорий Антюфеев – капитан запаса, автор системы боевого управления вооруженными силами, на протяжении 20 лет работавший в структурах московского правительства. ТАСС утром сообщал об обысках на территории фабрики, однако источники «Интерфакса» в московском патриархате опровергли эту информацию.
Официальных комментариев МВД по поводу обысков не поступало.
Комментарии5
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yralez 30 июля 2018 | 15:07
Перестановки генералитета ФСБ коснулись и Софрино.
danko1 30 июля 2018 | 15:19
yralez: Видно, что из многомиллионных доходов, когда на свечки цену подняли в последние годы в 20 раз, а расшитые рясы попов ручной работы более миллиона стоят, а их надо десятки на все случаи, мало Гундяю от доходного бизнеса отстегивал.
jetsam 30 июля 2018 | 15:12
как-то все не вовремя.
1030 летие крещение кем-то кого-то..
18 лет падения бастилии
1\4 финала и змс
нефть, еще не по 140...
бензин, уже по 45...
пенсионный еще не повышен...
пЭнсионеры, еще живы...
не вовремя, как-то перестройку начинать...
rom8883 30 июля 2018 | 15:19
Найденые при обыске миллионы вернулись к миллиардам Гундяева.
gencek 30 июля 2018 | 15:36
Вот что отсутствие рабочих мест делает ...
Даже ментов только по блату трудоустраивают .
А куда простому инженеру податься если заводы все позакрывали , а грузчиком берут только до 40 лет.