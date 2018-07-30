Патриарх Кирилл сменил руководство церковного объединения «Софрино»

По некоторым данным, утром там прошли обыски.

О внезапном увольнении Сергея Пархаева, возглавлявшего художественно-производственным объединением более 30 лет, в РПЦ сообщили в воскресенье. Предприниматель также лишился других должностей — он руководил гостиницей Московского патриархата «Даниловская», патриаршими резиденциями в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Как отмечает «Новая газета», Софрино, являющееся ключевым производителям предметов церковного обихода, и «Даниловская» — главные предприятия, формирующие бюджет патриархии.

Исполняющим обязанности главы Софрино стал Григорий Антюфеев – капитан запаса, автор системы боевого управления вооруженными силами, на протяжении 20 лет работавший в структурах московского правительства. ТАСС утром сообщал об обысках на территории фабрики, однако источники «Интерфакса» в московском патриархате опровергли эту информацию.

Официальных комментариев МВД по поводу обысков не поступало.