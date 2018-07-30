В КПРФ намерены переформулировать вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста
Это связано с претензиями главы ЦИК Эллы Памфиловой, что в вопросе инициаторов референдума не указан конкретный возраст выхода на пенсию, рассказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Валерий Рашкин уточнил, что следующее заседание инициативной группы КПРФ по референдуму пройдет на следующей неделе.
Комментарии3
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jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 15:06
О поднятии пэнзионного возраста. Всем понятно, это один из 400 легальных способов отъёма денег у населения. Наша Власть поступает по-гадски. Как всегда. И это у кого-то вызывает удивление? Кто-то ждёт справедливости в этом жестоком мире, что бы и овцы были целы, и волки сыты? Так не бывает. На чудо надеются только имбецциллоиды, коих к сожалению 75% населения в России.
А на Украине - 95% имбецциллоиидды. Так шта всё познаётся в сравнении. Оказывается, ТАМ выход на пэнзию в 60 лет у хохлят. Но при условии, что трудовой стаж - 35 (!) лет. В противном случае хохлята выходят в 65 лет (хохлушки в 63). И где вы видели хохла, у которого подтверждённый стаж 35 лет? Да они все в Польше или России драют толчки и на стройке на подсобных работах, без отметин в трудовой книжке.
И где протесты хохлоффф на нэзалэжной? Почему нет Майдана? Почему не жгут покрышки. а молчат в тряпочку (в заношенную вышиванку)? Да потому, что Майдан был проплачен Порошенко, а сейчас Порошенко. придя к Власти, имеет во все дыры украинцев всеми способами (в том числе и извращёнными), и больше не проплачивает хохло-быдло. Вот и всё.
Резюме. Если русский народ - стадо в с воей массе, к сожалению. То украинский народец - это стадо стадистое, это быдло бядлячистое. И имейте ввиду, в любом случае, уровень жизни в России, и пензии существенно выше, чем на Украине. Потому что - Слава Богу, который русскую землю усыпал полезными ископаемыми....хе-хе....
jjuddgge_ddrredd 30 июля 2018 | 15:08
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Почему у Меня пассаж о хохлах. Объясняю. Патамушта 84% ботвы на ресурсах с доменом ru - это майданутые бандерлоги. Обсуждают наши, российские проблемы, вместо того, что бы озаботиться валящейся Украиной)))
Все покрышки у них сожжены, на новый Майдан спонсоров нэма, поэтому они скачут в интернете за пайку - 50 грамм сала и 150 миллилитроффф горилки наполовину с сивушными маслами. В день. Хотя бОльшая часть бандерлогоффф скачет забесплатно - ибо никаких занятий у них больше в жизни НЕТ. Они не представляют своё существование без посещений ресурсоффф с доменом ru
Скучаю по винтажным "Сала Украине! Героям сала!", "Маскаляку на гиляку! Маскалей на ножи!" Как то скучновато без этой классики....хе-хе
jetsam 30 июля 2018 | 15:35
"Вы, конечно, за Путена до 2099г.: Да или Так точно?"