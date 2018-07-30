В КПРФ намерены переформулировать вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

Это связано с претензиями главы ЦИК Эллы Памфиловой, что в вопросе инициаторов референдума не указан конкретный возраст выхода на пенсию, рассказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Валерий Рашкин уточнил, что следующее заседание инициативной группы КПРФ по референдуму пройдет на следующей неделе.