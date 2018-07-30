Малайзия не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014
Правительство Малайзии не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014 года. Сегодня был представлен финальный отчет о расследовании катастрофы.
Установлено, что авиадиспетчеры Малайзии и Вьетнама сработали плохо, из-за чего поиски обломков и спасательная операция начались позже, чем следовало бы. Установить обстоятельства крушения Боинга не удалось.
Разгадать тайну исчезнувшего лайнера, на борту которого находились около 250 человек, пытались 26 государств. Поиски проводились в Южно-Китайском море, в Индийском океане.
Комментарии7
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andreyoo 30 июля 2018 | 15:06
Правительство Малайзии не исключает причастности третьей стороны...
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Бррр... А вторая какая?
vasyakirin 30 июля 2018 | 15:10
andreyoo: опять курские пошалили?
andreyoo 30 июля 2018 | 15:12
vasyakirin: опять курские пошалили?
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А если не включать режим "Идиот"?
bozk 30 июля 2018 | 15:15
Или даже четвёртой стороны!
fresh_breeze 30 июля 2018 | 15:23
Ну а что... Авантюры с пассажирскими лайнерами, используемыми для каких-то грязных делишек, заканчивающиеся трагически, начались не вчера.
Вот можно вспомнить корейский Боинг, залетевший далеко вглубь СССР и, отказавшись подчиниться требованию посадки, начавший воздушные приключения, соревнуясь с перехватчиком. Потом выяснилось, что за штурвалом Боинга находился воздушный ас, в прошлом лётчик южнокорейских ВВС. Закончилось всё это печально. Если целью рейгановской администрации (сама Ю. Корея на такое не решилась бы) ставилось подставить СССР (не собьют — поднимем на смех, как через несколько лет вышло с Рустом. Собьют — выставим кровавыми упырями), то у них это получилось, и за эту провокацию заплатили своими жизнями все, кто находился в том самолёте.
jetsam 30 июля 2018 | 15:32
fresh_breeze: вы хоть в гугл выходите... иногда.
уже россия передала все ящики того боинга (1993 ). уже все комиссии (и рф)
вынесли вердикт - ошибка навигации (@что пилоты «Боинга» неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат. Таким образом, нарушение воздушного пространства СССР было неумышленным@)
но портянки все раз за разом несут чушь методичек образца 1937 года...
да, и согласно тем методичкам - боинг не сбивали и он сам "ушел в сторону моря".
смяшно.
fresh_breeze 30 июля 2018 | 15:44
jetsam:
Ошибка навигации? Возможно.
А что ж он начал виражи выписывать, не подчиняясь требованию с земли и с перехватчика? На земле не знали тогда о его помыслах и о том, чтò находится внутри самолёта. И лётчик Боинга знал об этом, поэтому не мог не понимать, чем рискует, не подчиняясь требованию совершить посадку.
Да и вой, поднятый потом по команде вашингтонского актёришки, наводит на мысли, что тут дело не только в техническом сбое; наши западные партнёры слишком хорошо использовали ту трагедию в своих пропагандистских интересах, чтобы грешить только на технику.