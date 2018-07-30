Малайзия не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014

Правительство Малайзии не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014 года. Сегодня был представлен финальный отчет о расследовании катастрофы.

Установлено, что авиадиспетчеры Малайзии и Вьетнама сработали плохо, из-за чего поиски обломков и спасательная операция начались позже, чем следовало бы. Установить обстоятельства крушения Боинга не удалось.

Разгадать тайну исчезнувшего лайнера, на борту которого находились около 250 человек, пытались 26 государств. Поиски проводились в Южно-Китайском море, в Индийском океане.