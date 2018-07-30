В Центральном доме литераторов простились с писателем Владимиром Войновичем

Он умер в субботу на 86-м году жизни от сердечного приступа. Проводить прозаика в последний путь пришли сотни людей, в том числе его друзья и коллеги. Так, актер Вениамин Смехов сравнил жизненный путь Войновича с судьбой Пушкина, Высоцкого и Бродского.

Владимира Войновича похоронят на Троекуровском кладбище.