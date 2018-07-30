В Центральном доме литераторов простились с писателем Владимиром Войновичем
Он умер в субботу на 86-м году жизни от сердечного приступа. Проводить прозаика в последний путь пришли сотни людей, в том числе его друзья и коллеги. Так, актер Вениамин Смехов сравнил жизненный путь Войновича с судьбой Пушкина, Высоцкого и Бродского.
Владимира Войновича похоронят на Троекуровском кладбище.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
roman_i_olga 30 июля 2018 | 15:05
просто помолчу
roman_i_olga 30 июля 2018 | 15:11
roman_i_olga: а аркаша бабченко любит говорить цитирую " ... стекловатой"
ed10075 30 июля 2018 | 15:08
Земля пухом и вечная память Большому Человеку.
drtomsky 30 июля 2018 | 15:15
Умный, ироничный, талантливый. В отношении нашей страны просто пророк. Достойная жизнь, вечная память.
blindpew_33 30 июля 2018 | 15:18
Светлая память...