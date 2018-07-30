В Роспотребнадзоре призывают осторожнее относиться к покупке импортной плодоовощной продукции
Выяснилось, что многие овощи и фрукты, привезенные из-за рубежа содержат вредные вещества. Подробности рассказал ТАСС представитель Роспотребнадзора Ирина Попова.
В Роспотребнадзоре утверждают, что доля российской некачественной продукции в этом сегменте составляет менее одного процента.
Комментарии20
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starokozlovicky2gus 30 июля 2018 | 14:33
Не только вредные вещества, а еще и либеральные ценности и радикальное западничество.
gordy 30 июля 2018 | 14:43
"Выяснилось, что ...."
.... их на въезде не проверяют?
pyfrjvsqfldjrfn 30 июля 2018 | 14:52
//овощи и фрукты, привезенные из-за рубежа содержат вредные вещества//
А пальмовое масло видимо не содержит. То-то им дарагихрасиян напихивают.
hastings 30 июля 2018 | 15:01
starokozlovicky2gus: заразу изъять и сжечь! Максимум на компост.
punyoshohlai 30 июля 2018 | 14:37
многие овощи и фрукты, привезенные из-за рубежа содержат вредные вещества.
Белки, жиры и углеводы? Или, о ужас, даже витамины?
post_v 30 июля 2018 | 14:50
punyoshohlai:
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сразу же возникает вопрос - с кем Россия поссорилась этим утром, или собирается поссориться завтра?
seryj_wolk 30 июля 2018 | 14:56
post_v: Вода вблизи свалок и ниже по течению рек содержит столько и таких вредных веществ, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А ее пьют и выращивают на ней безвредные овощи. Смешно.
vasyakirin 30 июля 2018 | 14:40
В Роспотребнадзоре утверждают, что доля российской некачественной продукции в этом сегменте составляет менее одного процента.
Ау. Аграрии РФ ваша доля в сегменте плодоовощной продукции 1%©
kokapu 30 июля 2018 | 14:42
То ли дело выращенные у нас на Урале китайцами овощи, чуть менее, чем на 100% состоящие из химикалий.
ostapbey 30 июля 2018 | 14:46
kokapu: так китайские овощефрукты разве МПОРТНЫЕ??
Граница то по Урал..
Даже..
mikescholar 30 июля 2018 | 14:43
"В Роспотребнадзоре призывают осторожнее относиться к покупке импортной плодоовощной продукции" - почему это инфошум?
confessa 30 июля 2018 | 14:44
это как ?
jetsam 30 июля 2018 | 14:55
да, да...
брянские и тульские радиоактивные огурцы
самое оно. то что доктор прописал.
конечно белорусская картошка вредна.
так как лукашенко в очередной раз нас не поддержал.
velbkeirf1 30 июля 2018 | 14:56
Молоко протухает не прокисает, хлеб зацветает на третий день а импорт зерна растет -выходит жену отдай дяди а сам иди к бл-ди
podwodnik 30 июля 2018 | 14:56
Начали заботиться о народе? Значит либо отечественное гниёт, либо что-то украли.
reaver 30 июля 2018 | 15:02
Выяснилось только сегодня?
piter_ug 30 июля 2018 | 15:09
//В Роспотребнадзоре призывают .... выяснилось//
РоспотребСУРПРИЗ!
Беспросветные вы не наши!
kochar 30 июля 2018 | 15:10
Маразм крепчает.
sborisych 30 июля 2018 | 15:10
Я чёт не понял- а нахрена их содержат? Они досматривают, наблюдают, блюдут, или нет? Или они есть исключительно только инструмент политического манипулирования и давления? Впрочем, во втором я и так уверен..
compare 30 июля 2018 | 15:27
список этих "веществ" не стали печатать,ибо там,в этих плодах,сплошь "зарубежные"буквы,обозначающие витамины,от А до F...низзя,надо "исть" свои,может в них-то,сидят витамины,с "нашими"именами?