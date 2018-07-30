Малайзия не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014
Правительство Малайзии не исключает причастности третьей стороны к исчезновению «Боинга», выполнявшего рейс в Пекин в марте 2014 года. Сегодня был представлен финальный отчет о расследовании катастрофы.
Установлено, что авиадиспетчеры Малайзии и Вьетнама сработали плохо, из-за чего поиски обломков и спасательная операция начались позже, чем следовало бы. Установить обстоятельства крушения Боинга не удалось.
Разгадать тайну исчезнувшего лайнера, на борту которого находились около 250 человек, пытались 26 государств. Поиски проводились в Южно-Китайском море, в Индийском океане.
Комментарии10
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ltvjrhfn2 30 июля 2018 | 14:35
Узурпатор?
andreyoo 30 июля 2018 | 14:51
ltvjrhfn2: Ждем, кто первый озвучит эту версию. Почти наверняка недолго.
jetsam 30 июля 2018 | 14:39
и ведь на бермудский треугольник не спишешь....
noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 14:46
Кстати, чо там у лохлов?
subgrobov 30 июля 2018 | 15:13
noxepy_7_40_: Боинг.. 14-й год.. Кто о чём, а я сразу про другую, более пикантную авиакатастрофу подумал!))
kamen_12 30 июля 2018 | 14:53
Осталось посмотреть, чьи кораблики с ПВО тёрьлись в то время в той части Индийского океана, корабли США не рассматриваются.
ukov 30 июля 2018 | 15:29
kamen_12:
корабли США не рассматриваются
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из-за грин - карты?
yralez 30 июля 2018 | 15:02
По Боингам спецы из РФ
jetsam 30 июля 2018 | 15:03
yralez: тем более - сахалин почти рядом, если верить картам шойгу
velbkeirf1 30 июля 2018 | 15:10
yralez: а по ракетам Укр