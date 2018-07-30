Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа»
Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По его словам, в реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества».
На разработку списка потребуется 60 миллионов рублей. На эти средства казаки планируют открыть Научно-исследовательский институт идеологических наук.
Комментарии114
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compare 30 июля 2018 | 15:18
во-первых,смешно само определение: "рязанские казаки",это как "холопские вольнодумцы"!..казаки,если еще и остались,в количестве мизерном(настоящие,не алкаши в цацках!),то на исконных землях своих...ну а "создать институт"-это вне конкурса! помнится,на одном из старых,настоящих "квн",в "разминке",одна команда так начала свою версию(тема не помнится): "цыганские физики-ядерщики...."-далее следовал основной текст,но уже было достаточно: родился "мем" и зал аплодировал...так и здесь: "казацкие ученые-исследователи"....далее,смех и тревога за те деньги,что эти "ряженые" просят на распил,самый тупой и примитивный! еще только на удовлетворение похотей алкашно-побрякушечного "войска" потешного,денег не "отпускали! так уже,все было,но это-наравне с " научными изысканиями волков" всех мастей-от ночных,до позорных!
natayak 30 июля 2018 | 15:19
Много лет назад один писатель сказал: «Россия, ты одурела». Прав был. Теперь уже окончательно снесло крышу. Мордовороты, объявившие себя казаками и примкнувшие к ним прочие «православно-патриотические» дармоеды типа хирургов, перешли к своему естественному состоянию – доносо-творчеству в современной форме списков на сайте. Вроде бы ничего удивительного, потому что дно, как давно догадались многие, у нас двойное или даже тройное.
pmasel 30 июля 2018 | 15:24
Долго смеялся над "Рязанские казаки". Почти что Бурлаки на "Волге".
Вот у нас всегда так, вместо того что бы самим работать ищут на кого бы свои неудачи свалить, да еще на этом заработать.
point3d 30 июля 2018 | 15:21
Будет аналог украинского маразма под названием Миротворец?
ostrava 30 июля 2018 | 15:24
Дебилы, ну что ещё скажешь, КГБешный хвост торчит!
dsa_dsf 30 июля 2018 | 15:24
"Рязанские козаки" - звучит как название цирковой труппы
clandestino 30 июля 2018 | 15:26
Феерические дол---бы!
jamba 30 июля 2018 | 15:27
Бл...., ничего не пойму, откуда в Рязани казаки? Откуда, там, испокон веку, были сплошь крепостные?;))))
dwon 30 июля 2018 | 15:32
Ну теперь рязанские казаки дадут Моте Ганапольскому просраться. )))
krs_sk 30 июля 2018 | 15:34
Настоящих казаков государство превратило в лагерную пыль и создало эту имитацию...
ppvngavr 30 июля 2018 | 15:36
Поразительный фейк!
ka_mate 30 июля 2018 | 15:36
"На разработку списка потребуется 60 миллионов рублей"
Ключевая фраза.