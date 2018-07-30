Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа»

Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По его словам, в реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества».

На разработку списка потребуется 60 миллионов рублей. На эти средства казаки планируют открыть Научно-исследовательский институт идеологических наук.