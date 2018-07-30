ЦСКА может потерять еще одного ведущего игрока – защитника Марио Фернандеса

На матч Суперкубка, который ЦСКА кстати выиграл у действующего чемпиона Локомотива, в красно-синей форме вышла фактически новая команда. Летом ЦСКА покинули 9 человек. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич закончили карьеру. Иное ее продолжение выбрали Александр Головин, Ахмед Мусса, Бибарс Натхо, Понтус Вернблум, Витиньо и другие, то есть практически все, кто выходил в основе и добыл для ЦСКА серебро и, что может даже более важно, место в групповом турнире Лиги Чемпионов.

К этой компании может присоединиться и бразильский защитник Марио Фернандес, который в составе сборной России стал четвертьфиналистом Чемпионата мира, более того был отмечен как один из лучших на турнире на своей позиции. Говорили даже, что он сыграл сильнее, чем те, кого пригласили в сборную его родной страны. Разумеется это не могло остаться без внимания скаутов европейских клубов. Итальянская электронная пресса сообщает, что Фернандеса просматривают миланский Интер и испанская Валенсия, но самый предметный интерес проявляет Наполи. ЦСКА не планирует отдавать защитника менее чем за 20 миллионов евро, итальянцы такую сумму платить не готовы. Пока идет торг



Во вторник Фернандесу предстоит сыграть в Самаре против Крыльев Советов в первом туре чемпионата России, который начался в пятницу.