Ученого из Новочеркасска обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму
64-летний Алексей Темирёв был задержан 18 июля и содержится в СИЗО «Лефортово».
Сотруднику конструкторского бюро ИРИС было предъявлено обвинение в госизмене – об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова. По ее словам, Алексею Темирёву вменяют передачу данных об оборудовании, которое он создавал на работе вместе со своим аспирантом из Вьетнама. При этом адвокат подчеркивает, что эти якобы секретные сведения есть в открытом доступе в книге, имеющейся в каждой библиотеке.
По словам Полозовой, ее подзащитный находится в СИЗО и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В его сердце стоит стент, также у ученого грыжа и язва желудка. Адвокат утверждает, что Темирёву необходима операция, сейчас идет сбор медицинских документов.
По данным «Коммерсанта», причиной ареста могла стать утечка информации о разработках вооружений и военной техники для флота. Помимо работы в ИРИС Темирёв руководит предприятием «Мехатроника». В частности, эта компания создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которая устанавливается на подводные лодки «Варшавянка».
В ближайшее время представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы намерены добиться посещения ученого в СИЗО.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
hastings 30 июля 2018 | 14:12
За учеными глаз да глаз нужен. Я бы при каждом научном институте организовал надзор со стороны силовых ведомств и Патриархии.
kindman_a 30 июля 2018 | 14:14
Хорошо, что хоть Вьетнама, а не Папуа-Новая Гвинея. :-))))
danko1 30 июля 2018 | 14:13
У Путина явное и очень серьёзное помешательство на почве шпиономании поиске врагов повсюду.
Нужна срочная его изоляция от общества и лечение в ПНД.
Если бы Сталина, больного также шпиономанией, в своё время психиатры изолировали, то не было бы многомиллионных жертв.