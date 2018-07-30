Ученого из Новочеркасска обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

64-летний Алексей Темирёв был задержан 18 июля и содержится в СИЗО «Лефортово».

Сотруднику конструкторского бюро ИРИС было предъявлено обвинение в госизмене – об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова. По ее словам, Алексею Темирёву вменяют передачу данных об оборудовании, которое он создавал на работе вместе со своим аспирантом из Вьетнама. При этом адвокат подчеркивает, что эти якобы секретные сведения есть в открытом доступе в книге, имеющейся в каждой библиотеке.

По словам Полозовой, ее подзащитный находится в СИЗО и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В его сердце стоит стент, также у ученого грыжа и язва желудка. Адвокат утверждает, что Темирёву необходима операция, сейчас идет сбор медицинских документов.

По данным «Коммерсанта», причиной ареста могла стать утечка информации о разработках вооружений и военной техники для флота. Помимо работы в ИРИС Темирёв руководит предприятием «Мехатроника». В частности, эта компания создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которая устанавливается на подводные лодки «Варшавянка».

В ближайшее время представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы намерены добиться посещения ученого в СИЗО.