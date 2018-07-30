В КПРФ учтут замечания ЦИК и заново сформулируют вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

В КПРФ учтут замечания ЦИК и заново сформулируют вопрос для Всероссийского референдума об изменении пенсионного возраста – сказал Эху член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, претензии главы ЦИКа Эллы Памфиловой связаны с тем, что в вопросе не был указан конкретный возраст выхода на пенсию

Рашкин уточнил, что следующее заседание инициативной группы КПРФ по референдуму пройдет на следующей неделе.

Сегодня в Туле пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Организовали акцию коммунисты. Мероприятие согласовано с местными властями. В минувшие выходные многотысячные протестные акции прошли по всей стране.