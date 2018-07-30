В КПРФ учтут замечания ЦИК и заново сформулируют вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста
В КПРФ учтут замечания ЦИК и заново сформулируют вопрос для Всероссийского референдума об изменении пенсионного возраста – сказал Эху член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, претензии главы ЦИКа Эллы Памфиловой связаны с тем, что в вопросе не был указан конкретный возраст выхода на пенсию
Рашкин уточнил, что следующее заседание инициативной группы КПРФ по референдуму пройдет на следующей неделе.
Сегодня в Туле пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Организовали акцию коммунисты. Мероприятие согласовано с местными властями. В минувшие выходные многотысячные протестные акции прошли по всей стране.
Комментарии3
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bozk 30 июля 2018 | 14:08
Со второго раза то уж можно связать несколько слов а предложение, интересно?
vasya_von_smetankin 30 июля 2018 | 14:10
Да, да.
И ещё забор в зелёный цвет пенсионерам не забудьте покрасить за свои деньги.
Хоть какая-то польза будет...
jetsam 30 июля 2018 | 14:16
уточненный окончательный 101 вариант будет звучать
"Вы, конечно, за Путена, Да или Так точно?"
даже неприлично сказать, что выберет 76% населения в этот раз....