В Центральном доме литераторов простились с писателем Владимиром Войновичем

Проводить в последний путь его пришли сотни человек, в том числе друзья и коллеги писателя.

Блистательное чувство юмора и невероятную чуткость не только к близким, но и к друзьям и знакомым отмечали многие из тех, кто пришел проститься с Войновичем. Среди них были не только те, кто вырос на книгах писателя, но и молодые люди, родившиеся уже после выхода главных произведений Войновича – «Приключений солдата Ивана Чонкина», «Хочу быть честным», «Москва 2042». На церемония прощания также пришли Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Александр Гельман, Станислав Кучер, Мария Арбатова и еще целый ряд известных деятелей культуры. Так, поэт Владимир Вишневский назвал Войновича русским пророком и патриотом.

Экс-министр экономики Яков Уринсон, который близко дружил с Войновичем, сказал, что его смерти ничего не предвещало. По его словам, всего за несколько дней до смерти писатель написал стихи, посвященные своей супруге.

А актер Вениамин Смехов сказал, что Войнович входит в число изгнанников родной земли, составляющих гордость русского искусства: от Пушкина и Лермонтова до Высоцкого и Бродского.

Когда гроб с телом Войновича выносили из Центрального дома литераторов, его сопровождали долгие аплодисменты.

Владимира Войновича похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович еще с советских времен занимался общественной деятельностью – писал письма в поддержку людей, которых преследовала власть, — об этом недавно он вспоминал в эфире Эха Москвы.

Ни президент путин, ни премьер Медведев не выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Войновича. Писатель будет похоронен на Троекуровском кладбище.