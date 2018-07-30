"В КПРФ работают над новыми вариантами формулировки вопроса для референдума о пенсионной реформе "

Из-за отказа Центризбиркома (ЦИК) в референдуме о пенсионной реформе КПРФ начала прорабатывать новые варианты формулировки вопроса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

«Сейчас юристы отрабатывают несколько вариантов, чтобы ЦИК выбрала более подходящий», — сказал В.Рашкин.

Депутат отметил, что в ЦИК отказали в проведении референдума из-за того, что в формулировке выносимого вопроса не был указан возраст выхода на пенсию. «У нас там написано, что население требует сохранить действующий возраст выхода на пенсию, но не указано какой. ЦИК это не понравилось», — уточнил он.

В.Рашкин сказал, что председатель ЦИК Элла Памфилова выразила готовность помочь сформулировать вопрос с тем, чтобы он был утвержден. «Сегодня-завтра мы постараемся согласовать формулировку. И после отнесем согласованный вариант на заседание инициативной группы москвичей, которое состоится на следующей неделе», — отметил депутат.

Ранее Центризбирком (ЦИК) признал не соответствующим закону вопрос, предлагаемый КПРФ для референдума по повышению пенсионного возраста.