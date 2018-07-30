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Эксклюзив Эха 13:35, 30 июля 2018

В КПРФ работают над новыми вариантами формулировки вопроса для референдума о пенсионной реформе

Из-за отказа Центризбиркома (ЦИК) в референдуме о пенсионной реформе КПРФ начала прорабатывать новые варианты формулировки вопроса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
«Сейчас юристы отрабатывают несколько вариантов, чтобы ЦИК выбрала более подходящий», — сказал В.Рашкин.
Депутат отметил, что в ЦИК отказали в проведении референдума из-за того, что в формулировке выносимого вопроса не был указан возраст выхода на пенсию. «У нас там написано, что население требует сохранить действующий возраст выхода на пенсию, но не указано какой. ЦИК это не понравилось», — уточнил он.
В.Рашкин сказал, что председатель ЦИК Элла Памфилова выразила готовность помочь сформулировать вопрос с тем, чтобы он был утвержден. «Сегодня-завтра мы постараемся согласовать формулировку. И после отнесем согласованный вариант на заседание инициативной группы москвичей, которое состоится на следующей неделе», — отметил депутат.
Ранее Центризбирком (ЦИК) признал не соответствующим закону вопрос, предлагаемый КПРФ для референдума по повышению пенсионного возраста.

Комментарии

7

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pro_hanov 30 июля 2018 | 13:38

Коммуняки слили протест 2011 года, когда у них отобрали голоса в Госдуму. Папаша Зю променял классовую борьбу на тёплое место в Госдуме. Теперь ЦИК над ними издевается. А чего они ожидали?

henry52 30 июля 2018 | 13:38

"В КПРФ работают над новыми вариантами формулировки вопроса для референдума о пенсионной реформе "

Сурьезная работа. На годы...

dorin1987 30 июля 2018 | 14:04

henry52: А, главное, продуктивная и перспективная, ведь они столько решают!

kokapu 30 июля 2018 | 13:42

В КПРФ работают над новыми вариантами формулировки вопроса для референдума о пенсионной реформе
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Они должны сейчас не формулировки прорабатывать, а схемы захвата почты, телефона, телеграфа и вокзалов.

wuwer 30 июля 2018 | 13:59

kokapu: Так они там уже и сидят...
партбилеты КПСС у всех ещё в тумбочки лежат
Просто провели жеребьёвку.... кто в Едро ...а кто в КПРФ, ЛДПР и другие филиалы

dmitriy_radchenko 30 июля 2018 | 13:54

Так пожелаем же им успеха в сей многотрудной работе по формулированию формулировок!
И пусть тот из них, кто сформулирует так, чтобы и в ЦИК не стыдно было понести - тот получил бы за своё достижение премию, а хоть бы и нобелевскую, да.

vilingrad 30 июля 2018 | 14:05

новые варианты формулировки вопроса."
Царь-батюшка, коммунисты челом бьют и спешат узнать, каков же возраст выхода на пенсию будет угоден престолу...

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