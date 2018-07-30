В Польше звучат призывы оценить военные потери от действий Советского Союза
На этом, в частности, настаивают депутаты от правящей партии «Закон и справедливость» – передает ТАСС.
В Варшаве утверждают, что соглашение 53-го года было подписано с нарушением права, под давлением СССР.
Напомним, в Польше сейчас изучают вопрос получения компенсации от Германии за причиненный стране ущерб нацистами.
Комментарии8
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r88w556xl4 30 июля 2018 | 13:39
...потери от действий Советского Союза
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Ну что ж, Украина с польскими землями рядом, пусть расплачивается за "нападение". Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровенская и Ивано-Франковская области - всё польские земли, захваченные цеевропейским соседом.
mezeh 30 июля 2018 | 14:12
r88w556xl4: А с каких пор Украина стала правопреемницей СССР? ;)
andreyoo 30 июля 2018 | 13:49
Готов поставить последний квотер, жертв от УПА тоже в расчет включат.
henry52 30 июля 2018 | 13:52
А чо, и немцы и русские шагали через Польшу. Одних полей сколько вытоптали...
kunst54 30 июля 2018 | 13:55
Еще и репарации за Ливонскую войну в придачу.
jetsam 30 июля 2018 | 13:57
если смотреть в полукривое зеркало на польшу - увидишь россию.
поляки, иногда, забегают далеко вперед в дурости.
но, недолго их лидерство продержится, недолго.
nikmart001 30 июля 2018 | 14:01
Я думаю все закончится взаимозачетом за разграбление России и сожжение поляками Москвы. История дело такое, то вы кого побъете, то вам по морде надают. Тут мне вот что жалко, они же у Украины и Литвы половину земли могут потребовать. А с другой стороны, Польша была когда то частью царской России.
sg92 30 июля 2018 | 14:13
Данциг поленья вернуть готовы? А компенсацию за гибель 3 млн гражданских во время депортации с оккупируемых польшой немецких территорий. Лучше не будить лихо