Васильева: Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента
Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента, — по крайней мере, так утверждает министр просвещения Ольга Васильева. При этом она пообещала изучить данные экспертов Общероссийского народного фронта. Ранее они сообщили, что полностью укомплектованными являются в стране только 52% школ, в 37 процентах учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников. Еще в 11 процентах нет трех и более учителей.
В ходе исследования были опрошены более трех тысяч педагогов в 82 регионах страны.
Комментарии7
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chapavas 30 июля 2018 | 13:44
Зато депутатов переизбыток.
jedi 30 июля 2018 | 13:52
Врет, как дышит. Большинство учителей работают на полторы-две ставки, чтобы свести концы с концами. Потому и нет такого дефицита. Но это в больших городах. А на селе...
luger_max_otto 30 июля 2018 | 14:07
Кадров может и не дефицит, а вот учителей...
tonight 30 июля 2018 | 13:56
Надо просто убрать лишнии предметы такие как политинформатика, ОБЖ, и др пропагангиские.
wuwer 30 июля 2018 | 14:03
Ну да ..удачно на деревне школы под бульдозер пустили
Кто-то успел укрупнится на 2 ставки..кто-то на вольные хлеба поплёлся
vilingrad 30 июля 2018 | 14:03
Если вам угодно называть этих служек путинизма учителями, а Васильевой угодно врать...
genady_two 30 июля 2018 | 14:14
Не послушались учителя Медведева, не пошли в бизнес. А если бы пошли - что было бы?