Васильева: Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента

Дефицит учительских кадров в России не превышает одного процента, — по крайней мере, так утверждает министр просвещения Ольга Васильева. При этом она пообещала изучить данные экспертов Общероссийского народного фронта. Ранее они сообщили, что полностью укомплектованными являются в стране только 52% школ, в 37 процентах учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников. Еще в 11 процентах нет трех и более учителей.

В ходе исследования были опрошены более трех тысяч педагогов в 82 регионах страны.