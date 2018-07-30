Путин наградил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию Орденом за заслуги перед отечеством
Путин наградил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию Орденом за заслуги перед отечеством 4-й степени. В официальном сообщении говорится, что отмечен ее большой вклад в развитии духовно-нравственных традиций и активную благотворительную деятельность.
Покровский монастырь ежедневно посещают тысячи паломников – там покоятся мощи святой Матроны Московской.
Комментарии25
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luger_max_otto 30 июля 2018 | 13:33
Я уж думал- известную аферистку игуменью Митрофанию, посмертно...
danko1 30 июля 2018 | 13:37
luger_max_otto: Совсем обезумел мафиози.
Забыл, что по Конституции церковь отделена от государства.
oldpartizan 30 июля 2018 | 13:45
danko1: почему то вспомнился анекдот про монашек на баню и партбилет
luger_max_otto 30 июля 2018 | 13:48
А так, батюшка, недолго и партбилет на стол положить!
fig_vvam 30 июля 2018 | 13:53
luger_max_otto: Дожи ли, мать их за ногу, матрена Московская святая и ее мощи посещают тыщи идиотов.
А настоятельнице за это орден.
Средневековье, куда страна катится?
tvitov66 30 июля 2018 | 14:02
Я конечно понимаю что жара и ботекс не благотворно влияют на умственные способности старика ... но может ктоныть ему напомнит что в нашей сверхдержаве по Конституции (гарантом коей он и является) церква отделена от государства
kruzalova 30 июля 2018 | 14:16
fig_vvam: ..и президент за это награждает! возможно, количество выздоровевших после паломничества резко улучшили статистику миндрава
vilingrad 30 июля 2018 | 14:01
danko1: Игуменья Феофания, кавалер Ордена за заслуги, награжденная президентом России.
Ущипните меня, может, сплю!
vladimirgornitsky 30 июля 2018 | 14:15
danko1:
Так им ордена дают, надо полагать, не по церковному, а по гебистскому ведомству. Возможно, одновремено с награждением повышают в звании.
Уж в советское-то церковь была вроде как отделена от государства - дальше некуда. А Вы посмотрите, сколько орденов было у Алексия I, который патриаршил с 1945 по 1970. Особенно умиляет четвертый орден Трудового Красного знамени, который он к 50-летию октябрьского переворота получил.
neon999 30 июля 2018 | 13:34
Не спроста это. Наверняка дело не в мощах Матроны Московской.
danko1 30 июля 2018 | 13:45
neon999: Надеется, что она Матрону попросит его грехи бесчисленные замаливать.
Только глупость то полная: никто не способен отпустить грехи человеку. Только он сам может сначала осознать грехи свои, а потом изменить себя в лучшую сторону.
henry52 30 июля 2018 | 13:36
Матушка тоже виоланчелистка?
jetsam 30 июля 2018 | 13:39
henry52: что вы что вы... она на духовых, ртом-с.
такие кренделя выдувала... наверное.
но - только на 4ю степень.
sharko_2 30 июля 2018 | 13:39
Священнослужители служат только богу, ему одному и больше никому. Они не должны принимать награды от государства. Это грех.
Ужо Невзоров пройдётся по этой награде.
tonight 30 июля 2018 | 13:52
sharko_2: Невзоров жжет! Как он рассказывал что послушников я хохатала
provincial49 30 июля 2018 | 13:44
Если понимать под отечеством-Путин (он же, как-никак-Россия), то награда вполне заслужена...
vasya_von_smetankin 30 июля 2018 | 13:48
А если будет хорошо кушать, то получит Главную Награду Родины:
Православный Крест Кремлёвской Звезды с Иконами Путина, автоматами Калашмайссера и Капельками Чемпионской Мочи в мельдониевом нано-обрамлении.
tonight 30 июля 2018 | 13:48
А сколько это в денежном исчислении?
jetsam 30 июля 2018 | 14:08
tonight: на свечной заводик - хватит.
vlabumur 30 июля 2018 | 13:50
Сейчас в нашем приюте сорок воспитанниц. В 2010 году состоялся первый выпуск. Надо сказать, что мы воспитываем не будущих монахинь, а обычных граждан своей Отчизны. Наши выпускницы сейчас учатся в вузах и получают самые разные профессии: детского врача, медсестры, экономиста, архитектора, ветеринара, учителя, эксперта продуктов, социального педагога и др.
jetsam 30 июля 2018 | 13:54
vlabumur: соболезную.
amrigo 30 июля 2018 | 14:03
Сектанты эти паразитируют на теле общества, налоги не платят, РПЦ это отдел ФСБ для отмывания денег, внутренний офшор такой.
meteor9 30 июля 2018 | 14:04
Помню в 90-х столько ора стояло по поводу этой Матроны. Церковь сама раскололась по этому вопросу. Многие её не признавали в церковных кругах, потом канонизировали. Также как и с Николаем 2, когда буквально один-два голоса всё решили. Остальные подчинились решению
sborisych 30 июля 2018 | 14:07
Богу он там пока что ничё не выписал?
hihi2raza 30 июля 2018 | 14:14
Путин совсем умом тронулся, дебила кусок.