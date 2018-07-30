Путин наградил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию Орденом за заслуги перед отечеством 4-й степени. В официальном сообщении говорится, что отмечен ее большой вклад в развитии духовно-нравственных традиций и активную благотворительную деятельность.

Покровский монастырь ежедневно посещают тысячи паломников – там покоятся мощи святой Матроны Московской.