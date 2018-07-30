Австралийские банки могли участвовать в отмывании незаконных денег из России

С обвинениями выступил основатель фонда «Эрмитедж» Билл Браудер.

Вывод об участии кредитных организаций в мошеннической схеме Браудер сделал на основе документов от погибшего бизнесмена Александра Перепеличного. Тот, по его словам, сам выступал посредником при незаконных транзакциях и представил подтверждающие бумаги. Как следует из отчетов, на австралийские счета перевели более 3 миллионов долларов. Получателями были частные лица и крупные компании, большинство из которых уже прекратили свое существование.

Упомянутые Браудером крупнейшие банки либо отказались от комментариев, либо подтвердили готовность сотрудничать с властями, если начнется расследование. Британский инвестор, осужденный в России за неуплату налогов, упрекнул их руководство в недостаточной бдительности.

Необходимые материалы он уже передал правоохранительным органам Австралии и рассчитывает, что государство присоединиться к санкционной политике против России, одобрив у себя аналог «закона Магнитского».

Юрист фонда «Эрмитедж» Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, сам он до этого заявил о причастности сотрудников МВД и прокуратуры к хищению 200 миллионов долларов из бюджета