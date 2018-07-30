Австралийские банки могли участвовать в отмывании незаконных денег из России
С обвинениями выступил основатель фонда «Эрмитедж» Билл Браудер.
Вывод об участии кредитных организаций в мошеннической схеме Браудер сделал на основе документов от погибшего бизнесмена Александра Перепеличного. Тот, по его словам, сам выступал посредником при незаконных транзакциях и представил подтверждающие бумаги. Как следует из отчетов, на австралийские счета перевели более 3 миллионов долларов. Получателями были частные лица и крупные компании, большинство из которых уже прекратили свое существование.
Упомянутые Браудером крупнейшие банки либо отказались от комментариев, либо подтвердили готовность сотрудничать с властями, если начнется расследование. Британский инвестор, осужденный в России за неуплату налогов, упрекнул их руководство в недостаточной бдительности.
Необходимые материалы он уже передал правоохранительным органам Австралии и рассчитывает, что государство присоединиться к санкционной политике против России, одобрив у себя аналог «закона Магнитского».
Юрист фонда «Эрмитедж» Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, сам он до этого заявил о причастности сотрудников МВД и прокуратуры к хищению 200 миллионов долларов из бюджета
Комментарии16
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 13:10
Кремлежулики завалили весь мир своим ворованным баблищем.
r88w556xl4 30 июля 2018 | 13:21
mikhail_spb_: А жулики со всего мира, из так называемых цивилизованных стран, в основном из Великобритании, Австралии и пр. подобных, с удовольствием с российскими жуликами сотрудничают. И тут жулики, и там жулики. Хрен-то редьки не слаще, выходит.
patrikk_1 30 июля 2018 | 13:28
Как следует из отчетов, на австралийские счета перевели более 3 миллионов долларов...
Ульям Браудер раскрыл преступление века - покойный А.Перепеличный перевёл в Австралию три миллиона долларов. Теперь понятно почему картавому У.Брудеру, удалось завербовать зигующего националиста А.Навального - у них общая нелюбовь к чужой коррупции.
danko1 30 июля 2018 | 13:10
Путинская банда столько награбила, что легче, наверное, назвать страны, где эти мафиози деньги не отмывали.
patrikk_1 30 июля 2018 | 13:30
danko1:
Александр Перепеличный был из банды Владимира Путина? Или ты это автоматически пёрнула?
r88w556xl4 30 июля 2018 | 13:42
patrikk_1: У этой старухи если даже в России на голову иностранца упадёт метеорит, в этом непременно будет вина Путина.
neon999 30 июля 2018 | 13:13
Пенсии россиян тоже осядут в разных заграничных банках.
Не спроста Сечин к ним «проявил интерес».
kamen_12 30 июля 2018 | 13:20
neon999: Всё, не будет Хамона и Пармезана пенсионерам, своровали пенсии и в Австралию умыкнули.
noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 13:17
Вот такие они, носители западных либерально-демократических ценностей. Рвут токсичные капиталы и ртом и жопой. И всё под завывания о правах человека.
vladimir1_57 30 июля 2018 | 13:22
То же мне новость )))
Европейские и американские банки в этом и участвовали.
Ворованная нефть Ирака, Сирии ... тоже в Европу шла, как и ворованные артефакты продаются в аукционах Европы
andreyoo 30 июля 2018 | 13:28
Австралийские банки могли участвовать в отмывании незаконных денег из России
С обвинениями выступил основатель фонда «Эрмитедж» Билл Браудер.
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Упс! Браудер начал сотрудничество с российскими следственными органами в деле выявления каналов незаконного вывода капитала за рубеж?
rampa 30 июля 2018 | 13:49
andreyoo: а можно подробнее о результатах выявления российскими следственными органами каналов незаконного вывода капитала за рубеж. Это очень важная для российского народа работа, а никаких сообщений об этом я не вижу. Кто найден? Кто и как наказан? Сколько денег вернули в российский бюджет? И т.п.
andreyoo 30 июля 2018 | 13:52
rampa: Что вы, батенька, работа ж в Браудером только начинается? Он свидетель ценный, знает много, надеюсь и результаты не заставят себя ждать.
rampa 30 июля 2018 | 14:09
andreyoo: так это что ВСЯ работа наших следственных органов по выводу денег за рубеж? Вы хотите сказать, что только Браудер, по мнению следователей, нанес урон нашей экономике? А как же остальные "виолончели" и иже с ними? Т.е следователи вообще ничего не делают в этом направлении? Печально
henry52 30 июля 2018 | 13:58
rampa: "Сколько денег вернули в российский бюджет?
Ну вы и мечтатель!..
severnaj 30 июля 2018 | 13:37
Молодец Браудер, не ослабевает хватку. Души российских мафиози.