Британский гонщик Герейнт Томас стал победителем главной веломногодневки – Тур де Франс

Четырехкратного победителя Тура Криса Фрума должен был кто-то сменить. Знаменитый британец попал в скандальную ситуацию с допингом и он в итоге остался третьим, возможно потому, что публика буквально оплевывала его и других гонщиков команды Скай в прямом смысле слова. Впрочем, победил все равно британец Геренйт Томас. Он становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом на треке и вот теперь вошел в клуб, где кроме него всего лишь пять гонщиков, столь же универсальных, как и он. Томас возглавил классификацию после 11 этапа с высшей точкой в четыре километра и удержал первое место вплоть до финиша на Елисейских полях. Соревноваться приходилось в боевых условиях. Один из этапов был остановлен после того, как протестующие фермеры выбросили на дорогу тюки с сеном, а слезоточивым газом, которым их разгоняли успели надышаться и сами гонщики.

Лучший из россиян Ильнур Закарин занял 9 место.