Министерство юстиции России пока отказалось от идеи ввести новые ограничения для должников

Это сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что речь шла, в частности, о возможности не регистрировать автомобили должников и не допускать их к сдаче экзаменов на водительские права. Как сказали в Минюсте, по проекту были высказаны замечания концептуального характера.