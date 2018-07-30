Министерство юстиции России пока отказалось от идеи ввести новые ограничения для должников
Это сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что речь шла, в частности, о возможности не регистрировать автомобили должников и не допускать их к сдаче экзаменов на водительские права. Как сказали в Минюсте, по проекту были высказаны замечания концептуального характера.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon999 30 июля 2018 | 13:17
Превращение в крепостных за долги - не за горами.