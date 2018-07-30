Z Архив новостей новости
5 15 6 500
13:03, 30 июля 2018

Куратором «Юнармии» назначили генерала, освобождавшего Пальмиру

По данным РБК, генерал-полковник Андрей Картаполов стал замминистра обороны по политико-воспитательной работе.

Официально о назначении Картаполова заместителем Сергея Шойгу объявят сегодня на совещании руководящего состава, рассказал РБК источник в Минобороны. При этом собеседники издания подчеркивают, что решение уже принято. Это также подтверждает «Коммерсант» — по его данным, указ о назначении Картаполова был подписан президентом Владимиром Путиным накануне. В ведении генерала, в частности, будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и патриотическое воспитание.

Таким образом, Картаполов станет уже 11-м заместителем главы Минобороны. Сейчас за работу с личным составом отвечает другой заместитель Шойгу Николай Панков.

Андрей Картаполов занимался планированием российской кампании в Сирии в главном оперативном управлении Генштаба. С декабря 2016 по март 2017 года он возглавлял эту группировку войск. В этот период Пальмира была во второй раз возвращена под контроль сирийского правительства.

До последнего назначения Картаполов занимало должность командующего войсками Западного военного округа.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 30 июля 2018 | 13:13

"Юнармию" готовят гибнуть за вора дядю Вову?
Хотя бы воры из МО ( а честных на высших постах МО похоже, что нет ) оставили детей в покое.

farmer1984 30 июля 2018 | 13:33

danko1: Согласен, Руки прочь от наших детей!

neon999 30 июля 2018 | 13:15

Почему-то генералы постоянно тусуются в Сирии, хотя «ихтамнет».

noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 13:19

neon999: Заметь поросёночек, с оппозицией обратная ситуация. Судя по этому рукопожатному сайту ихтаместь в огромном количестве. А в реале на одиночные пикеты людишек не наскрести.

kaputvsemu 30 июля 2018 | 13:16

"Путлер-югенд". Знамо дело. Проходили в 45-м.

nordman_berlin 30 июля 2018 | 13:23

обалдеть можно. Я думал "Юнармия" это эпитет какой-то. Ан нет, нашел их сайт, существует реальная юнармия, которых с детских лет готовят принести себя в жертву "родине" в будущих боях. Это же чистая копия Hitlerjugend

dyymm 30 июля 2018 | 13:24

С крестом вместо мозгов и с нагайкой в руке ребятишки будут защищать олигархический капитал. Так победим!

salut__521 30 июля 2018 | 13:26

Разумно. Юные резервы следует готовить загодя, ибо пушечное мясо у кремлевцев на исходе, а в Сирии по части оккупации ещё толком конь не валялся. Да и в Украине сухопутный путриотический коридорчик к Крыму пока никто не отменял, ибо мост он сегодня есть, а завтра раз и нету, утоп...

farmer1984 30 июля 2018 | 13:30

Уже наступила пора готовить подрастающее поколение к грядущей войне за мировое господство. Четвертую Мировую войну начнет Россия и быстро одержит победу!
Боевой клич "Путин-югенда":
На планете был бы мир,
Но если Главный командир
Позовет в последний бой,
дядя Вова мы с тобой !

jetsam 30 июля 2018 | 13:36

@назначили генерала, освобождавшего Пальмиру@
он в первое освобождение или при втором заходе освобождал?
или оба раза освобождал?

уточните статистику.

wuwer 30 июля 2018 | 13:42

jetsam: Тут вопрос в другом ....лично освобождал...или только указывал: кому и сколько занести?

jetsam 30 июля 2018 | 13:49

wuwer: нет. вопрос в количестве подходов.
если последний раз - молодец. а если первый или два - халтурщик.

wuwer 30 июля 2018 | 13:53

wuwer: Тут один зам по тыла минобороны до "Героя России" чего-то под видом зенитных комплексов ( на личном горбу видимо) в Сирию натаскал...
и этот металлолом "доблестно" все налёты про...бал

jetsam 30 июля 2018 | 14:02

wuwer: а вы попробуйте что-н продать МО РФ.
тогда поймете - и двадцать звезд будет мало за сей подвиг.
потому как они растащат все быстрее. чем цену назовешь...

wuwer 30 июля 2018 | 14:08

jetsam: ))) так зампотыл ещё и приторговывает?
Обычно этой лабудой "прапора" занимались..ибо невместно крупным чинам за мелочёвкой нагибаться )))

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 284 6 21870 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Новости

Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги…

5 53 6 5284
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 110 6 11831 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 122 6 13309 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33373 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 63 6 7310 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9703 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7769 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7044 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Это только на дурака рассчитано — вся эта театральщина. Прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович главный смотрящий. Вбросить такую тему, как пенсионный возраст, без главного смотрящего по России-матушке – невозможно…

5 57 6 12326 23.07
#слушать 39:25 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kвласть, пенсии, референдумы, политика, акции, общество, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11148 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 51 6 7017 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Осеннее наступление оппозиции Власть продолжает делать вид, что не замечает массового недовольства, и продолжает топорную агитацию в пользу своей антинародной реформы…

5 36 6 5022 06:40
Kрф, пенсии, реформы, протесты, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Будущее России Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе…

5 106 6 25261 23.07
Kссср, история, политика, общество, мнения
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 71 6 11427 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Новости

Четверть населения России не владеет функциональным чтением, сообщила министр образования Ольга Васильева По её словам, проблемы начинаются в раннем возрасте, накапливаются к средним классом, и затем проблему решить невозможно…

5 35 6 5604

Популярное за неделю

Новости

В Москве прошел митинг против пенсионной реформы Полиция задержала организаторов акции

5 1 6 9775
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 86 6 149174 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 59 6 12668 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 292 6 381152 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 415 6 468173 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7148699
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3592699

Сегодня в эфире