Куратором «Юнармии» назначили генерала, освобождавшего Пальмиру

По данным РБК, генерал-полковник Андрей Картаполов стал замминистра обороны по политико-воспитательной работе.

Официально о назначении Картаполова заместителем Сергея Шойгу объявят сегодня на совещании руководящего состава, рассказал РБК источник в Минобороны. При этом собеседники издания подчеркивают, что решение уже принято. Это также подтверждает «Коммерсант» — по его данным, указ о назначении Картаполова был подписан президентом Владимиром Путиным накануне. В ведении генерала, в частности, будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и патриотическое воспитание.

Таким образом, Картаполов станет уже 11-м заместителем главы Минобороны. Сейчас за работу с личным составом отвечает другой заместитель Шойгу Николай Панков.

Андрей Картаполов занимался планированием российской кампании в Сирии в главном оперативном управлении Генштаба. С декабря 2016 по март 2017 года он возглавлял эту группировку войск. В этот период Пальмира была во второй раз возвращена под контроль сирийского правительства.

До последнего назначения Картаполов занимало должность командующего войсками Западного военного округа.