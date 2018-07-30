Куратором «Юнармии» назначили генерала, освобождавшего Пальмиру
По данным РБК, генерал-полковник Андрей Картаполов стал замминистра обороны по политико-воспитательной работе.
Официально о назначении Картаполова заместителем Сергея Шойгу объявят сегодня на совещании руководящего состава, рассказал РБК источник в Минобороны. При этом собеседники издания подчеркивают, что решение уже принято. Это также подтверждает «Коммерсант» — по его данным, указ о назначении Картаполова был подписан президентом Владимиром Путиным накануне. В ведении генерала, в частности, будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и патриотическое воспитание.
Таким образом, Картаполов станет уже 11-м заместителем главы Минобороны. Сейчас за работу с личным составом отвечает другой заместитель Шойгу Николай Панков.
Андрей Картаполов занимался планированием российской кампании в Сирии в главном оперативном управлении Генштаба. С декабря 2016 по март 2017 года он возглавлял эту группировку войск. В этот период Пальмира была во второй раз возвращена под контроль сирийского правительства.
До последнего назначения Картаполов занимало должность командующего войсками Западного военного округа.
Комментарии15
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danko1 30 июля 2018 | 13:13
"Юнармию" готовят гибнуть за вора дядю Вову?
Хотя бы воры из МО ( а честных на высших постах МО похоже, что нет ) оставили детей в покое.
farmer1984 30 июля 2018 | 13:33
danko1: Согласен, Руки прочь от наших детей!
neon999 30 июля 2018 | 13:15
Почему-то генералы постоянно тусуются в Сирии, хотя «ихтамнет».
noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 13:19
neon999: Заметь поросёночек, с оппозицией обратная ситуация. Судя по этому рукопожатному сайту ихтаместь в огромном количестве. А в реале на одиночные пикеты людишек не наскрести.
kaputvsemu 30 июля 2018 | 13:16
"Путлер-югенд". Знамо дело. Проходили в 45-м.
nordman_berlin 30 июля 2018 | 13:23
обалдеть можно. Я думал "Юнармия" это эпитет какой-то. Ан нет, нашел их сайт, существует реальная юнармия, которых с детских лет готовят принести себя в жертву "родине" в будущих боях. Это же чистая копия Hitlerjugend
dyymm 30 июля 2018 | 13:24
С крестом вместо мозгов и с нагайкой в руке ребятишки будут защищать олигархический капитал. Так победим!
salut__521 30 июля 2018 | 13:26
Разумно. Юные резервы следует готовить загодя, ибо пушечное мясо у кремлевцев на исходе, а в Сирии по части оккупации ещё толком конь не валялся. Да и в Украине сухопутный путриотический коридорчик к Крыму пока никто не отменял, ибо мост он сегодня есть, а завтра раз и нету, утоп...
farmer1984 30 июля 2018 | 13:30
Уже наступила пора готовить подрастающее поколение к грядущей войне за мировое господство. Четвертую Мировую войну начнет Россия и быстро одержит победу!
Боевой клич "Путин-югенда":
На планете был бы мир,
Но если Главный командир
Позовет в последний бой,
дядя Вова мы с тобой !
jetsam 30 июля 2018 | 13:36
@назначили генерала, освобождавшего Пальмиру@
он в первое освобождение или при втором заходе освобождал?
или оба раза освобождал?
уточните статистику.
wuwer 30 июля 2018 | 13:42
jetsam: Тут вопрос в другом ....лично освобождал...или только указывал: кому и сколько занести?
jetsam 30 июля 2018 | 13:49
wuwer: нет. вопрос в количестве подходов.
если последний раз - молодец. а если первый или два - халтурщик.
wuwer 30 июля 2018 | 13:53
wuwer: Тут один зам по тыла минобороны до "Героя России" чего-то под видом зенитных комплексов ( на личном горбу видимо) в Сирию натаскал...
и этот металлолом "доблестно" все налёты про...бал
jetsam 30 июля 2018 | 14:02
wuwer: а вы попробуйте что-н продать МО РФ.
тогда поймете - и двадцать звезд будет мало за сей подвиг.
потому как они растащат все быстрее. чем цену назовешь...
wuwer 30 июля 2018 | 14:08
jetsam: ))) так зампотыл ещё и приторговывает?
Обычно этой лабудой "прапора" занимались..ибо невместно крупным чинам за мелочёвкой нагибаться )))