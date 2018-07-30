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13:01, 30 июля 2018

Дефицит учительских кадров в России не превышает 1%, — это данные министра просвещения Ольги Васильевой

По ее словам, среди наиболее доступных вакансий – учителя английского языка в сельских школах.
При этом министр пообещала изучить данные исследования Общероссийского народного фронта – ОНФ провел мониторинг, в ходе которого обнаружилась нехватка учителей по математике, русскому и иностранному языкам.
эксперты также обратили внимание на высокую загрузку педагогов и низкую зарплату.

Комментарии

7

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neon999 30 июля 2018 | 13:09

По «официальным данным» в стране вообще все распрекрасно и народ счастлив.

sibbeast 30 июля 2018 | 13:24

neon999: А что? Если будут проблемы с кадрами в школах, ЦИК предоставит своих сотрудников по совместительству. Обязанности практически те же.

mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 13:12


А учителей бальных танцев и фехтования в сельских школах хватает?

luger_max_otto 30 июля 2018 | 13:17

Мда, прямо по Окуджаве:

Римская империя времени упадка
Сохраняла видимость строгого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
Жизнь была прекрасная- судя по докладам.

glock09 30 июля 2018 | 13:20

Дефицита учительских кадров возможно и нет, но дефицит Учителей тотальный.

blindpew_33 30 июля 2018 | 13:27

Средняя температура по больнице - она такая, да.
В школах крупных городов может быть сильная нехватка кадров.
А в селе и маленьких уездных центрах - наоборот, куча безработных учителей, готовых идти на любую нищенскую зарплату. А места в школах/колледжах заняты пенсионерами чуть не 80 лет (которых тоже язык не поворачивается осуждать, по понятным причинам).
В среднем же выходит полный ажур.

jetsam 30 июля 2018 | 13:32

@ внимание на высокую загрузку педагогов и низкую зарплату.@
странно. а разве @высокую загрузку@ не является признаком дефицита?
@низкую зарплату@ - да, да.. и на низкую зарплату как раз все прут.
прям как в дворники. угу.

что васильева что скворцова... утки, чего с них взять.

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