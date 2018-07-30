По ее словам, среди наиболее доступных вакансий – учителя английского языка в сельских школах.

При этом министр пообещала изучить данные исследования Общероссийского народного фронта – ОНФ провел мониторинг, в ходе которого обнаружилась нехватка учителей по математике, русскому и иностранному языкам.

эксперты также обратили внимание на высокую загрузку педагогов и низкую зарплату.