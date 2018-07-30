В Москве, в Центральном доме литераторов, проходит прощание с писателем Владимиром Войновичем
«Он был прекрасным писателем и честным , порядочным человеком». – сказал на церемонии бывший министр экономики Яков Уринсон.
Владимир Войнович умер от сердечного приступа в ночь на субботу. Ему было 85 лет.
Комментарии5
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patrikk_1 30 июля 2018 | 13:15
«Он был прекрасным писателем и честным , порядочным человеком». – сказал на церемонии бывший министр экономики Яков Уринсон...
Это неправда, я читал какие мерзости писал Владимир Николаевич про свою бывшую жену Беллу Ахмадулину. Может это и правда, но честный и порядочный человек не будет вести себя как В.Войнович.
kryimzdick 30 июля 2018 | 13:20
patrikk_1: про тебя твой муж еще хуже напишет.
vlabumur 30 июля 2018 | 13:40
patrikk_1:
какие мерзости писал Владимир Николаевич про свою бывшую жену Беллу Ахмадулину.
С 1957 по 1958 Ахмадулина была первой женой Евгения Евтушенко[1].
С 1959 по 1 ноября 1968 года[12] — пятой женой Юрия Нагибина Этот брак разрушился, по свидетельствам самого Нагибина в его опубликованном «Дневнике» и беллетризованных мемуаров Василия Аксёнова «Таинственная страсть», из-за смелых сексуальных экспериментов поэтессы[14][15]. В 1968 году, разводясь с Нагибиным, Ахмадулина взяла на воспитание приёмную дочь Анну
От сына балкарского классика Кайсына Кулиева, Эльдара Кулиева (1951—2017), в 1973 году Ахмадулина родила дочь Елизавету.
В 1974 году вышла замуж в четвёртый и последний раз — за театрального художника Бориса Мессерера, оставив детей со своей матерью и домработницей.
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Первая жена — Валентина Васильевна Войнович (урождённая Болтушкина, 1929—1988).
Вторая жена (с 1964 года) — Ирина Даниловна Войнович (урождённая Брауде, 1938—2004)
Третья жена — Светлана Яковлевна Лианозова (род. 1939),
Квк- то не нашел я по этот брак.
А ВОТ ЧТО ОН БЫЛ ПИСАТЕЛЕМ ХОРОШИМ ЭТО ФАКТ.
elloi 30 июля 2018 | 14:02
vlabumur: Патрик наш, оказывается, большой специалист по выдумыванию сплетен !!! Настоящая портянка ! Да ещё грязная.
henry52 30 июля 2018 | 14:09
elloi: Можно одним словом: Говнюк...