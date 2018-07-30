Пожилая петербурженка украла смартфон у студента

70-летняя женщина во всём призналась, она сказала в своё оправдание, что просто хотела разобраться, чем смартфоны так притягивают молодёжь. Телефон вернули владельцу, против женщины возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».