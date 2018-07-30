Пожилая петербурженка украла смартфон у студента
70-летняя женщина во всём призналась, она сказала в своё оправдание, что просто хотела разобраться, чем смартфоны так притягивают молодёжь. Телефон вернули владельцу, против женщины возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».
Комментарии3
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henry52 30 июля 2018 | 12:37
А просто отпустить нельзя?
dataan 30 июля 2018 | 12:46
henry52: А просто тырить нельзя было?
klukvik 30 июля 2018 | 12:37
любопытно стало, что это за хрень стоимостью в три пенсии))