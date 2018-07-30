Россия заняла 10 место в рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин
1 литр стоит 72 цента – примерно 45 рублей, — сообщает агентство Блумберг. На первом месте Венесуэла, тройку замыкает Кувейт.
Дороже всех бензин стоит в Гонконге — около 2 долларов за литр.
Комментарии3
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lager23 30 июля 2018 | 12:37
Готовьтесь, это намёк на очередную фискальную "многоходовочку"!
yralez 30 июля 2018 | 12:39
1 место занял сечин.......по доходам от 10 места.
wuwer 30 июля 2018 | 12:45
))) Чё ? грядёт дальнейшее повышение?
Нашли старые справочники с рекламными ценами для заманухи?