За последние полтора года из-за преследования секс-меньшинств, Чечню покинули 125 человек
Почти половина – перед отъездом были задержаны и допрошены чеченскими силовиками, — рассказали Коммерсанту в движении «Росийская ЛГБТ-сеть».
Большая часть вынужденных переселенцев уехала за Границу. Это не только представители секс-меньшинств, но и члены их семей.
Напомним, — власти Чечни опровергают информацию о пытках и преследованиях, заявляя, что геев в Чечне нет.
Комментарии2
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oneoretwo 30 июля 2018 | 12:41
...брехня, в чечне геев нет - главный сказал...
drillerthriller 30 июля 2018 | 12:42
Патрик свалил гараздо раньше.