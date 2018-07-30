За последние полтора года из-за преследования секс-меньшинств, Чечню покинули 125 человек

Почти половина – перед отъездом были задержаны и допрошены чеченскими силовиками, — рассказали Коммерсанту в движении «Росийская ЛГБТ-сеть».

Большая часть вынужденных переселенцев уехала за Границу. Это не только представители секс-меньшинств, но и члены их семей.

Напомним, — власти Чечни опровергают информацию о пытках и преследованиях, заявляя, что геев в Чечне нет.