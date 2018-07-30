Правительство критикует танки «Армата» из-за их высокой стоимости

Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов.

Новейший танк, демонстрировавшийся на последних парадах победы, армии не так уж и нужен. Один образец в серийном производстве стоит 250 миллионов рублей. Курирующий ВПК замглавы правительства Юрий Борисов выступает за экономию бюджетных средств, передает «РИА Новости».

Зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, сказал вице-премьер, напомнив про проверенный временем Т-72. По словам высокопоставленного чиновника, эта модель пользуется огромным спросом на рынке. А по цене, качеству и эффективности превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард».

Модернизация, по мнению Борисова, сейчас целесообразнее, чем приобретение новой техники. При гораздо более скромном бюджете, чем у стран НАТО, России благодаря изучению модернизационного потенциала старых образцов, удается решать поставленные перед вооруженными силами задачи.

Минобороны заключило контракт на поставку ста танков «Армата» два года назад. Массово его начнут поставлять в следующем году.