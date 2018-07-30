Правительство критикует танки «Армата» из-за их высокой стоимости
Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов.
Новейший танк, демонстрировавшийся на последних парадах победы, армии не так уж и нужен. Один образец в серийном производстве стоит 250 миллионов рублей. Курирующий ВПК замглавы правительства Юрий Борисов выступает за экономию бюджетных средств, передает «РИА Новости».
Зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, сказал вице-премьер, напомнив про проверенный временем Т-72. По словам высокопоставленного чиновника, эта модель пользуется огромным спросом на рынке. А по цене, качеству и эффективности превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард».
Модернизация, по мнению Борисова, сейчас целесообразнее, чем приобретение новой техники. При гораздо более скромном бюджете, чем у стран НАТО, России благодаря изучению модернизационного потенциала старых образцов, удается решать поставленные перед вооруженными силами задачи.
Минобороны заключило контракт на поставку ста танков «Армата» два года назад. Массово его начнут поставлять в следующем году.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 12:35
Видимо, в руководстве засели вредители, препятствующие насыщению наших танковых войск новейшими образцами бронетехники?
Ведь скоро предстоит совершить танковый бросок к Ла-Маншу!
vasyakirin 30 июля 2018 | 12:39
mikhail_spb_:а теперь раскиьте стоимость разработки не на 100000 машин, а на 100 во скольку станет бюджету эксклюзив?
tvitov66 30 июля 2018 | 12:43
vasyakirin: нам, людям предпенсионного возраста, для величия нашей сверхдержавы никаких у нас украденных денег не жалко! #такпобедим
drillerthriller 30 июля 2018 | 12:36
Короче, убервыфля для парадов.
luger_max_otto 30 июля 2018 | 12:38
И для рекламных роликов запутинцев. Учитывая бессмысленность этой машины пора передать все экземпляры куда- нибудь в дивизию имени Дзержинского, там их будут держать в чистоте и покое.
tks 30 июля 2018 | 12:37
[:|•|•|по цене, качеству и эффективности превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард»|•|•|:]
Как интересно: ОБТ которая как минимум в 1,5 раза легче указанных оппонентов, их же и превосходит?
С таким же успехом а/м "Москвич" превосходит "Мерседес".
А чё так жидко то: АРМАТА 250 млн.руб.стоит, с условием массового производства, ну и что, что концепция тупиковая, зато как парадно!
seryj_wolk 30 июля 2018 | 12:40
tks: В рфии так много древесины. Неужто фанерный танчик стоит так дорого? Да еще и по дороге глохнет.
oneoretwo 30 июля 2018 | 12:37
Массовая закупка этого вида вооружений не планируется...
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...это и не важно, главное - запугать всех в борьбе за мир....
askol2016 30 июля 2018 | 12:37
То, что путинисты обделались с арматами, известно давно. Зачем они сейчас об этом говорят?.. После выборов репутация уже не нужна?
yralez 30 июля 2018 | 12:42
Вы тоже верите, что для воров неприемлема стоимость ?
snikkersnepper 30 июля 2018 | 12:43
... Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов....
vs
... Минобороны заключило контракт на поставку ста танков «Армата» два года назад. Массово его начнут поставлять в следующем году...
Эхонько так торопится раскрутить истерику вокруг придуманной им новости, что скатилось уже в откровенную шизофрению.
bike_nty 30 июля 2018 | 12:44
Полагаю просто не готова в более-менее удобоваримом виде, а по стоимости - из разряда "зелен виноград", когда это останавливало.