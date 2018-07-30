Z Архив новостей новости
5 12 6 664
12:31, 30 июля 2018

Правительство критикует танки «Армата» из-за их высокой стоимости

Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов.

Новейший танк, демонстрировавшийся на последних парадах победы, армии не так уж и нужен. Один образец в серийном производстве стоит 250 миллионов рублей. Курирующий ВПК замглавы правительства Юрий Борисов выступает за экономию бюджетных средств, передает «РИА Новости».

Зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, сказал вице-премьер, напомнив про проверенный временем Т-72. По словам высокопоставленного чиновника, эта модель пользуется огромным спросом на рынке. А по цене, качеству и эффективности превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард».

Модернизация, по мнению Борисова, сейчас целесообразнее, чем приобретение новой техники. При гораздо более скромном бюджете, чем у стран НАТО, России благодаря изучению модернизационного потенциала старых образцов, удается решать поставленные перед вооруженными силами задачи.

Минобороны заключило контракт на поставку ста танков «Армата» два года назад. Массово его начнут поставлять в следующем году.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 12:35


Видимо, в руководстве засели вредители, препятствующие насыщению наших танковых войск новейшими образцами бронетехники?
Ведь скоро предстоит совершить танковый бросок к Ла-Маншу!

vasyakirin 30 июля 2018 | 12:39

mikhail_spb_:а теперь раскиьте стоимость разработки не на 100000 машин, а на 100 во скольку станет бюджету эксклюзив?

tvitov66 30 июля 2018 | 12:43

vasyakirin: нам, людям предпенсионного возраста, для величия нашей сверхдержавы никаких у нас украденных денег не жалко! #такпобедим

drillerthriller 30 июля 2018 | 12:36

Короче, убервыфля для парадов.

luger_max_otto 30 июля 2018 | 12:38

И для рекламных роликов запутинцев. Учитывая бессмысленность этой машины пора передать все экземпляры куда- нибудь в дивизию имени Дзержинского, там их будут держать в чистоте и покое.

tks 30 июля 2018 | 12:37

[:|•|•|по цене, качеству и эффективности превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард»|•|•|:]

Как интересно: ОБТ которая как минимум в 1,5 раза легче указанных оппонентов, их же и превосходит?
С таким же успехом а/м "Москвич" превосходит "Мерседес".

А чё так жидко то: АРМАТА 250 млн.руб.стоит, с условием массового производства, ну и что, что концепция тупиковая, зато как парадно!

seryj_wolk 30 июля 2018 | 12:40

tks: В рфии так много древесины. Неужто фанерный танчик стоит так дорого? Да еще и по дороге глохнет.

oneoretwo 30 июля 2018 | 12:37

Массовая закупка этого вида вооружений не планируется...
----------------------------------
...это и не важно, главное - запугать всех в борьбе за мир....

askol2016 30 июля 2018 | 12:37

То, что путинисты обделались с арматами, известно давно. Зачем они сейчас об этом говорят?.. После выборов репутация уже не нужна?

yralez 30 июля 2018 | 12:42

Вы тоже верите, что для воров неприемлема стоимость ?

snikkersnepper 30 июля 2018 | 12:43

... Массовая закупка этого вида вооружений не планируется, заявляет вице-премьер Юрий Борисов....
vs
... Минобороны заключило контракт на поставку ста танков «Армата» два года назад. Массово его начнут поставлять в следующем году...

Эхонько так торопится раскрутить истерику вокруг придуманной им новости, что скатилось уже в откровенную шизофрению.

bike_nty 30 июля 2018 | 12:44

Полагаю просто не готова в более-менее удобоваримом виде, а по стоимости - из разряда "зелен виноград", когда это останавливало.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 281 6 21535 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 105 6 11404 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 121 6 13182 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 62 6 6837 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Стрелок

Сергей Асланян ведущий: Сергей Асланян автомобильный эксперт

Трамп подписал против России очередное пролонгирование санкций, потом он поехал договариваться с русским президентом… и это тоже поражение. И вот на тебе — довесочком схватили первую попавшуюся. Ей оказалась Маша Бутина…

5 50 6 12349 23.07
#слушать 29:53 8читать $скачать 6.8 МБ
Kоружие, законы, политика, сша, расследования, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33336 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9692 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Это только на дурака рассчитано — вся эта театральщина. Прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович главный смотрящий. Вбросить такую тему, как пенсионный возраст, без главного смотрящего по России-матушке – невозможно…

5 57 6 12310 23.07
#слушать 39:25 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kвласть, пенсии, референдумы, политика, акции, общество, видео, передачи
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7764 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7035 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11140 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 51 6 6997 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Новый ГУЛАГ Одуревшие от безнаказанности власти начинают сажать за все: за разговоры, анекдоты, тихую ловлю виртуальных «покемонов» в храме, за критику любых своих действий…

5 53 6 7219 10:21
Kрф, суды, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Будущее России Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе…

5 106 6 25247 23.07
Kссср, история, политика, общество, мнения
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 71 6 11368 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 35 6 5678 27.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве прошел митинг против пенсионной реформы Полиция задержала организаторов акции

5 1 6 8241
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 86 6 148689 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 58 6 12209 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 282 6 359178 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 415 6 467875 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7148479
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3592589

Сегодня в эфире