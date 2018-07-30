Причиной ареста 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева могла стать утечка закрытой информации о разработках для Военно-морского флота, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники.

Компания «Мехатроника», которой руководит Темирев, в частности, создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которые устанавливаются на подводные лодки «Варшавянка».

О том, что Темирев находится в СИЗО Лефортово в Общественной наблюдательной комиссии Москвы узнали на прошлой неделе. Правозащитники уверяют, что ученого от них прячут. Представители ОНК намерены в ближайшее время добиться посещения Темирева в СИЗО.