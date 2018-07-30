В Петербурге телефонный террорист сообщил о захвате заложников в детском лагере «Балтийская звезда»

Звонивший рассказал, что боевики запрещённого в России «Исламского государства» удерживают 500 детей и 15 взрослых. Они выдвигают единственное требование – 500 тысяч евро, сообщает «Фонтанка». Полицейские выяснили, что это был 15-летний школьник. Детский лагерь проверили, бомбу и террористов не нашли. Эвакуация не проводилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».