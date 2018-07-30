В Петербурге телефонный террорист сообщил о захвате заложников в детском лагере «Балтийская звезда»
Звонивший рассказал, что боевики запрещённого в России «Исламского государства» удерживают 500 детей и 15 взрослых. Они выдвигают единственное требование – 500 тысяч евро, сообщает «Фонтанка». Полицейские выяснили, что это был 15-летний школьник. Детский лагерь проверили, бомбу и террористов не нашли. Эвакуация не проводилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Комментарии5
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vasyakirin 30 июля 2018 | 12:12
Первый раз сработали без эвакуации, а какого черта вокзалы выводите по игрушечным звонам?
oneoretwo 30 июля 2018 | 12:13
...результат реформы воспитания молодежи по плешивому...хавайте, не обляпайтесь...
wuwer 30 июля 2018 | 12:15
15 лет...а запросы "по взрослому"...хапнуть на всю катушку
bratec_kot 30 июля 2018 | 12:21
Будущий "ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ"?
neon999 30 июля 2018 | 12:37
При помощи хрени о детишках играющихся в «телефонных террористов» журналисты ЭМ пытаются замылить тему о вполне конкретных убийствах совершаемых полицаями и вертухаями, о неработающей правоохранительной системе, объявляющей преступниками детей за лайки-репосты, а часто и без всякого повода.