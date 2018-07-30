На церковной фабрике «Софрино», по некоторым данным, начались обыски
Накануне стало известно об увольнении ее гендиректора Евгения Пархаева со всех должностей в РПЦ.
Сотрудники полиции прибыли на фабрику «Софрино», расположенную в Пушкинском районе Московской области, сегодня утром. Об этом ТАСС рассказали очевидцы. По предварительным данным, полицейские проводят там обыски, доступ на фабрику закрыт. В пресс-службе подмосковного главка МВД информацию об обысках не подтвердили.
Источник «Интерфакса» во властных структурах Подмосковья опроверг сведения ТАСС. По словам собеседника агентства, речь идет об усилении охраны фабрики сотрудниками полиции по просьбе представителя РПЦ. Такой режим сохранится до назначения нового гендиректора предприятия.
«Софрино» — крупнейший производитель церковной утвари, икон и облачения для духовенства. Накануне на сайте патриархии был опубликован указ об освобождении гендиректора фабрики Евгения Пархаева от всех должностей в РПЦ. Он руководил предприятием с конца 80-х годов. Причины увольнения не назывались.
Помимо руководства «Софрино», Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей РПЦ, а также курировал резиденции патриарха в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
Комментарии7
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tks 30 июля 2018 | 12:07
Церковные рейдеры рвут друг другу глотки.
vasyakirin 30 июля 2018 | 12:14
tks: Не понял, какого черта полиция охраняет активы церкви?
Церковь налоги не платит а к полиции обращается, за сколько?
ura_123 30 июля 2018 | 12:17
tks: Не,обуяла попа гордыня,блуд и стяжательство-не занёс кому надо долю малую.
А патриархам и яхту подновить,и часы уже старые-фотошопом потёртые...
mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 12:08
Удивительно, сколько фабрик и элитной недвижимости во владении у лубянских попов!
ura_123 30 июля 2018 | 12:15
Ворують батюшки,ещё как ворують...
wuwer 30 июля 2018 | 12:19
ura_123: так под рясой всем известные погоны топорщятся
как свинью не обряжай...натуру то не скроешь
grossalexis072018 30 июля 2018 | 12:42
Примерно 15-20 лет назад на месте фабрики было болото. Сейчас там одна сторожка охранников как как хороший котедж в Газпромовском поселке. Кроме утвари там огромное подсобное хозяйство с парниками и оранжереями, типография европейского уровня и еще много чего куда меня не пускали. Ребята там много чего делить и охранять.