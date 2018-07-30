На церковной фабрике «Софрино», по некоторым данным, начались обыски

Накануне стало известно об увольнении ее гендиректора Евгения Пархаева со всех должностей в РПЦ.

Сотрудники полиции прибыли на фабрику «Софрино», расположенную в Пушкинском районе Московской области, сегодня утром. Об этом ТАСС рассказали очевидцы. По предварительным данным, полицейские проводят там обыски, доступ на фабрику закрыт. В пресс-службе подмосковного главка МВД информацию об обысках не подтвердили.

Источник «Интерфакса» во властных структурах Подмосковья опроверг сведения ТАСС. По словам собеседника агентства, речь идет об усилении охраны фабрики сотрудниками полиции по просьбе представителя РПЦ. Такой режим сохранится до назначения нового гендиректора предприятия.

«Софрино» — крупнейший производитель церковной утвари, икон и облачения для духовенства. Накануне на сайте патриархии был опубликован указ об освобождении гендиректора фабрики Евгения Пархаева от всех должностей в РПЦ. Он руководил предприятием с конца 80-х годов. Причины увольнения не назывались.

Помимо руководства «Софрино», Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей РПЦ, а также курировал резиденции патриарха в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.