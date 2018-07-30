Таганский суд рассмотрит сегодня жалобу компании «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре

Поводом для иска стали действия по блокировке.

Компания «Живая фотография» владеет сайтом posterslegends.com, IP-адрес хостинга, на котором он располагается, попал под блокировку Роскомнадзора во время активных действий ведомства по ограничению работы мессенджера Telegram. Однако необходимых по закону уведомлений в компанию не поступало, а имя сайта и адреса его страниц не вносили в реестр запрещенных. Поскольку Роскомнадзор действовал на основании решения Генпрокуратуры, иск организации «Живая фотография» направлен и к этому ведомству.

Общие потери компания оценивает в полмиллиона рублей и с каждым днем они увеличиваются, поскольку пропали все вложения в рекламу, в ряде регионов сайт по-прежнему недоступен, снизился поток посетителей, сообщила в интервью «Эху» директор ООО «Живая фотография» Варвара Полтаракова. По ее словам, был нанесен критический удар по бизнесу.

Пока о денежной компенсации компания речь не ведет и сначала планирует добиться снятия блокировки.