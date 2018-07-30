В Центральном доме литераторов в эти минуты проходит прощание с писателем Владимиром Войновичем

Он умер в субботу на 86 году жизни.

Великий русский пророк — именно так отзываются о Войновиче друзья о коллеги, пришедшие проститься с писателем. Среди них Владимир Вишневский, Вениамин Смехов, Виктор Шендерович, Яков Уринсон, Станислав Белковский. Многие москвичи пришли отдать дань памяти Войновича еще за полчаса до официального начала церемонии в Центральном доме литераторов.

Они отмечали в авторе «Приключений солдата Ивана Чонкина» его несгибаемую волю и отсутствию страха перед жизненными обстоятельствами. Также проститься с писателем пришло и немало его молодых читателей. На экране, расположенном в зале над гробом, под траурную музыку показываются детские и взрослые фотографии Войновича, снимки его встреч с друзьями, а также книги, написанию которых он посвятил всю свою жизнь.

Похоронят Войновича на Троекуровском кладбище.