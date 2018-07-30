В Красноярском крае снова открыли для посетителей заповедник «Столбы»
Он был закрыт с 12 июля из-за участившихся случае выхода медведей в туристическую зону. С начала июля таких случае было 11, правда, медведи на людей не реагировали.
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Он был закрыт с 12 июля из-за участившихся случае выхода медведей в туристическую зону. С начала июля таких случае было 11, правда, медведи на людей не реагировали.
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Комментарии2
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sasass 30 июля 2018 | 11:39
Медведи - это же партия ЕР-и пугаться не надо...)))
omichka 30 июля 2018 | 12:24
sasass:
Это когда они сытые.