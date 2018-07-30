Полиция проводит обыски на фабрике в «Софрино» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. На фабрику никого не пускают. В Областном управлении МВД сообщили, что не располагают такой информацией.

Предприятие – основной производитель предметов церковного обихода. Ранее стало известно, что патриарх Кирилл освободил от всех должностей РПЦ гендиректора предприятия Евгения Пархаева. Он руководил «Софрино» с 1987 года.