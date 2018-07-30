Полиция проводит обыски на фабрике в «Софрино» в Подмосковье
Полиция проводит обыски на фабрике в «Софрино» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. На фабрику никого не пускают. В Областном управлении МВД сообщили, что не располагают такой информацией.
Предприятие – основной производитель предметов церковного обихода. Ранее стало известно, что патриарх Кирилл освободил от всех должностей РПЦ гендиректора предприятия Евгения Пархаева. Он руководил «Софрино» с 1987 года.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dyymm 30 июля 2018 | 11:46
Очередной передел сфер влияния между ООО "РПЦ" и ООО "ФСБ"...
opponent70 30 июля 2018 | 11:50
\\\ Кирилл освободил от всех должностей РПЦ гендиректора предприятия Евгения Пархаева.\\\
"Делиться надо!!!" - как говорил незабвенный Лившиц!!! А гундяй -то до чего жаден...
sasass 30 июля 2018 | 11:53
Почему-то везде воры засели , в НИИ , КБ , Минэкономике , церковной фабрике , лавочке и прочих заведениях - беда вселенская в России наступила...
hz6691 30 июля 2018 | 12:00
Богу - богово, но полицию обделять нельзя.
oneoretwo 30 июля 2018 | 12:05
...подобными действиями "полиция" лишний раз подтверждает свой "статус" злобной и неумной шавки на поводке: могут шевелиться только по окрику хозяина...