В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума о пенсионной реформе...

В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста, рассказал Интерфаксу первый зам.пред ЦК партии вице-спикер Госдумы Иван Мельников. По его словам, коммунисты не согласны претензией ЦИКа к формулировке прежнего вопроса, но обжаловать решение не будут, чтобы не терять время.

Напомним, Центризбирком признал не корректным вопрос, который КПРФ хотела вынести на референдум. По мнению комиссии, вопрос с такой формулировкой может ввести в заблуждение участников референдума и допускает множественные толкования.