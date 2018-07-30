В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума о пенсионной реформе
В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста, рассказал Интерфаксу первый зам.пред ЦК партии вице-спикер Госдумы Иван Мельников. По его словам, коммунисты не согласны претензией ЦИКа к формулировке прежнего вопроса, но обжаловать решение не будут, чтобы не терять время.
Напомним, Центризбирком признал не корректным вопрос, который КПРФ хотела вынести на референдум. По мнению комиссии, вопрос с такой формулировкой может ввести в заблуждение участников референдума и допускает множественные толкования.
Комментарии11
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serge_moro 30 июля 2018 | 11:35
За свой выбор в марте этого года россияне заплатят своими жизнями, липовыми обвинениями, репрессиями против инокомыслящих,депрессиями, стресcами , неожиданными болезнями. Россияне заплатят своими кошельками ,детьми, обвиненными в нацпредательстве и терроризме. Молодые солдаты заплатят кровью в Сирии ,на Украине и в других точках , которые укажут кремлевские бандиты. В России происходит бандитский ГУЛАГ ,под который может попасть любой россиянин ,который чем-то не понравится бандитам. Бандиты рулят страной и они знают,что после Немцова нет никого в стране кто бы мог объединить людей в единый мощный кулак. Путин на практике показывает всем,что мафия бессмертна,если ее костяк составляют прожженные воры и бандиы города на Невe
ukov 30 июля 2018 | 11:39
пора на ЭХО объявить конкурс на лучший вопрос для референдума по пенсионной реформе
patrikk_1 30 июля 2018 | 11:53
В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума о пенсионной реформе...
Единственный вопрос на референдуме по пенсионной реформе должен звучать так - Должны ли размеры пенсий и возраст выхода на покой, быть РАВНЫМИ для всех граждан России, от президента и депутата, до разнорабочего и уборщицы.
yralez 30 июля 2018 | 11:45
Как одна сучка не двух генералов, а всех генералов прокормила......помогая людей ограбить.
hz6691 30 июля 2018 | 11:46
Думаю, что сойдутся на следующих формулировках:
"В какой степени вы поддерживаете повышение пенсионного возраста?:
- всецело
- чуть меньше"
sbk 30 июля 2018 | 11:48
Все равно где-нибудь запятую пропустят...
henry52 30 июля 2018 | 12:02
"В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК и заново сформулировать вопрос для референдума о пенсионной реформе"
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"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы"...
gennomov 30 июля 2018 | 12:05
Утритесь верой нескольких неадекватных персонажей, без вас обойдемся, не отрывайтесь от вылизывания жопы их много на подходе. У зю вся морда в говне
henry52 30 июля 2018 | 12:27
Зюганов! Жириновский! И этот хрен, который за справедливость! Просто Чудо - а не оппозиция!
detul 30 июля 2018 | 12:36
КПРФ - единственная реальная оппозиционная сила, которую действительно боится власть.
wuwer 30 июля 2018 | 12:43
Правильный фитиль вставил ЦИК...
ответ на вопрос должен быть однозначен: "Полностью Обобряяяямс!!!!"
Зря что-ли все утюги с утра до утра напрягаются...крутят ролики с лепетом мразматиков о такой "хорошей" идее