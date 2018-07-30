Десятки человек пришли в Центральный дом литераторов проститься с Владимиром Войновичем
Писатель скончался в ночь на субботу от сердечного приступа.
Русским пророком и патриотом назвал Войновича поэт Владимир Вишневский.
Ни президент Путин, ни премьер Медведев на выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Войновича.
Комментарии6
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patrikk_1 30 июля 2018 | 11:49
Десятки человек пришли в Центральный дом литераторов проститься с Владимиром Войновичем...
Десятки человек пришли?! А если без вранья?
ivfn 30 июля 2018 | 12:06
patrikk_1: Улицкая ,Ганопльский и конечно же Ахиджакова,она любит это дело
puteshestvennik 30 июля 2018 | 12:08
patrikk_1: Если бы вы поменьше сидели на Эхе то знали бы что эта новость перепечатка из ленты ТАСС. Так что все претензии про вранье - туда.
grossalexis072018 30 июля 2018 | 12:24
patrikk_1: ты пойдешь? хватит пипить иди НАХ ;))
gostrax 30 июля 2018 | 12:38
Патрик,если без вранья,то ты-мразь!
grossalexis072018 30 июля 2018 | 12:46
gostrax: Патрик — это работа )) патрикос тут как платная плевательница на улице. А в активе хороший оклад, высокая премия и гарантированная пенсия.