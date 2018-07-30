Десятки человек пришли в Центральный дом литераторов проститься с Владимиром Войновичем...

Писатель скончался в ночь на субботу от сердечного приступа.

Русским пророком и патриотом назвал Войновича поэт Владимир Вишневский.

Ни президент Путин, ни премьер Медведев на выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Войновича.