Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 69 мест в мировом рейтинге, сыграв в финале нового турнира Кубок Москва-реки.

Перед началом турнира 17-летняя россиянка была за пределами второй сотни рейтинга всемирной женской теннисной ассоциации, но сумела добраться до финала, победив по пути куда более титулованных соперниц, в частности Каролину Плишкову из Чехии. В решающем матче она уступила своей ровеснице из Сербии Ольге Данилович в трех сетах. Выход в финал позволил Насте переместиться с 204 места на 135. Данилович, для которой это был первый титул в карьере, тоже серьезно продвинулась вверх и занимает теперь 115 место. Первая десятка женского рейтинга никаких изменений не претерпела. На вершине осталась румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки и Слоан Стивенс из США занимают вторую и третью строчки.

Лучшая из российских теннисисток Дарья Кастакина сохранила за собой 13 место.