Госдума потратит около 200 миллионов рублей на экспертно-аналитические исследования
Они будут касаться регулирования интернет и отношения к депутатам.
Почти три десятка конкурсов объявил аппарат нижней палаты. В приоритете – вопрос о правовом регулировании соцсетей с учетом опыта зарубежных стран. Депутатов интересует взаимодействие государства, владельцев и пользователей. Госдума потратит на исследование 4 миллиона рублей. От победителя конкурса ждут предложений по совершенствованию законодательства. Проанализируют также работу мессенджеров за границей.
За шесть с лишним миллионов рублей будет изучена деятельность парламентариев в регионах. Интерес представляет восприятие деятельности депутатского корпуса.
Газета «Коммерсантъ» напоминает, что подготовленный единороссами законопроект о регулировании соцсетей не могут принять с прошлого года. Даже доработанный вариант нет необходимости поддерживать, считают в Кремле.
Победители половины конкурсов уже известны – это МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный юридический университет.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 11:08
А чего тут исследовать-то, попусту тратя миллионы народных денег?
Очевидно, что россияне не любят это сборище нахлебников, прожирающих огромный бюджет и принимающий антинародные закончики.