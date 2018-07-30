Госдума потратит около 200 миллионов рублей на экспертно-аналитические исследования

Они будут касаться регулирования интернет и отношения к депутатам.

Почти три десятка конкурсов объявил аппарат нижней палаты. В приоритете – вопрос о правовом регулировании соцсетей с учетом опыта зарубежных стран. Депутатов интересует взаимодействие государства, владельцев и пользователей. Госдума потратит на исследование 4 миллиона рублей. От победителя конкурса ждут предложений по совершенствованию законодательства. Проанализируют также работу мессенджеров за границей.

За шесть с лишним миллионов рублей будет изучена деятельность парламентариев в регионах. Интерес представляет восприятие деятельности депутатского корпуса.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что подготовленный единороссами законопроект о регулировании соцсетей не могут принять с прошлого года. Даже доработанный вариант нет необходимости поддерживать, считают в Кремле.

Победители половины конкурсов уже известны – это МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный юридический университет.