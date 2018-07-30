Командующий войсками Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен 11-м заместителем министра обороны

Он будет курировать политико-воспитательную работу. В частности, Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнмарию», сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

Андрей Картаполов занимался планированием сирийской кампании в Главном оперативном управлении генштаба. Он руководил российской группировкой в Сирии с декабря 2016 по марта 2017 года, когда Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.