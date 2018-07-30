Командующий войсками Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен 11-м заместителем министра обороны
Он будет курировать политико-воспитательную работу. В частности, Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнмарию», сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.
Андрей Картаполов занимался планированием сирийской кампании в Главном оперативном управлении генштаба. Он руководил российской группировкой в Сирии с декабря 2016 по марта 2017 года, когда Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 11:10
В общем, будет загаживать мозги молодёжи агрессивной совково-милитаристской пропагандой.
Эдакий сапог-пропагандон.
gencek 30 июля 2018 | 11:11
Похоже у Шойгу так много замов, что он совсем может не работать.
Зато все генералы в Москве пристроены, должности, звания, премия - все как положено ..
Скоро рядовых в Армии будет меньше генералов.
gregor 30 июля 2018 | 11:13
Командующий войсками Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен 11-м заместителем министра обороны
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11 - тым , ещё куда не шло , а вот кто будет назначен 13 - тым и успеет ли назначить , вопрос .