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11:00, 30 июля 2018

Сегодня в Москве пройдёт прощание с писателем, поэтом и драматургом Владимиром Войновичем

Церемония начинается в эти минуты.

Владимир Войнович скончался в ночь на субботу от сердечного приступа. Ему было 85 лет. Наиболее известные произведения писателя – трилогия о солдате Иване Чонкине, антиутопия «Москва – 2042», роман «Монументальная пропаганда», за который Войнович получил Государственную премию.
Похоронят писателя на Троекуровском кладбище.

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