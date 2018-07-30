Сегодня в Москве пройдёт прощание с писателем, поэтом и драматургом Владимиром Войновичем

Церемония начинается в эти минуты.

Владимир Войнович скончался в ночь на субботу от сердечного приступа. Ему было 85 лет. Наиболее известные произведения писателя – трилогия о солдате Иване Чонкине, антиутопия «Москва – 2042», роман «Монументальная пропаганда», за который Войнович получил Государственную премию.

Похоронят писателя на Троекуровском кладбище.